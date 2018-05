Paranormálny jav v parlamente: FOTO Kotlebovci cestujú v čase aj priestore

BRATISLAVA - Priniesli si praktiky zo školy? Poslanci strany ĽSNS mali dnes ťažkú voľbu. Opozícia odvolávala ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú a v Pezinku sa konal súd so Stanislavom Mizíkom. Kotlebovci sa svoju dilemu rozhodli vyriešiť skutočne šalamúnsky a zúčastnili sa tak povinnej jazdy v parlamente a rovnako podporili aj svojho straníckeho kolegu v Pezinku.

Vo štvrtok odštartoval dlhoočakávaný proces s poslancom Ľudovej strany Naše Slovensko, Stanislavom Mizíkom. Ten čelí obžalobe pre zločin výroby extrémistických materiálov, zločin rozširovania extrémistických materiálov a prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Jeho stranícki kolegovia mali dnes preto ťažké rozhodovanie.

Súdne pojednávanie s poslancom Stanislavom Mizíkom.

Chceli podporiť svojho kolegu, ale zároveň mali byť aj v parlamente, kde sa opozícia pokúšala o odvolanie ministerky pôdohospodárstva, Gabriely Matečnej. Zvládli to však bravúrne a vyzerá to tak, že niektorí poslanci z ĽSNS boli na oboch miestach naraz. Na prezenčke NR SR majú totiž viacerí podpisy, čo by znamenalo, že sedia vo svojej práci v parlamente. Predsa zvíťazila stranícka súdržnosť a väčšina podpísaných na prezenčke bola v rovnakej chvíli fyzicky v Pezinku na Špecializovanom súde na procese s Mizíkom.

Podpisy na prezenčnej listine

Zastihnúť sa nám tam podarilo Natáliu Grausovú, Rastislava Schlosára, Jána Kecskésa, Petra Krupu, či Martina Kotlebu. Každý z menovaných bol pritom podľa svojho podpisu v rovnakej chvíli v Bratislave. Keď sme sa pýtali Grausovej, prečo nie je v parlamente, odpovedať odmietla. "Budem sa rozprávať len s profesionálmi," odbila nás.

Aj Peter Krupa bol podľa prezenčnej listiny v parlamente, fyzicky bol však v Pezinku na súdnom pojednávaní.

Natália Grausová sa k otázke, prečo nie je v parlamente, nevyjadrila.