Ceny jabĺk šplhajú k historickým maximám: Celoeurópsky problém, ktorý pocíti aj vaša peňaženka

BRATISLAVA – Extrémne mrazy si vypýtali svoju daň. Zatiaľ čo vlani stál kilogram jabĺk v priemere 0,99 eura, dnes stojí o 36 centov viac. Do leta tohto roku sa môže cena vyšplhať až na 1,80 eura za kilogram. Nedostatok jabĺk trápi väčšinu európskych štátov.

Do leta tohto roku môže cena jabĺk vzrásť až o 30 percent

Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pre Topky povedal, že v dôsledku nižších úrod z minulého roka sa jablká zo skladov postupne míňajú, preto aj u nás začína byť ich nedostatok. Dopyt po nedostatkovom tovare sa potom kompenzuje jedine cenou, ktorá by pri jablkách mohla vzrásť až do 30 percent.

„Podľa viacročných štatistík, za predpokladu, že našich ovocinárov nepostihnú mrazy, je produkcia jabĺk na Slovensku na úrovni približne 46-tisíc ton. Minulý rok bola produkcia na úrovni 33-tisíc ton,“ informoval Korpáš s tým, že ich ovocinári avizujú, že tohtoročné úrody vyzerajú veľmi nádejne. Potešili najmä jahody a čerešne. Problémom však je, že úrodu tento rok nemá kto zbierať.

Ovocinári z Partizánskeho majú o osemdesiat percent menšiu úrodu ako vlani

Ovocinári pri minuloročnej úrode zaznamenali veľké straty. Konateľ Odbytového družstva producentov ovocia SK FRUIT Miloš Šebo povedal, že takmer 80 percent úrody jabĺk zmrzlo. „Finančná strata bola asi 1,5 milióna eur. Nedostali sme kompenzácie, bol to veľmi ťažký rok, bolo to len o prežití. Prepustili sme 30 percent ľudí, čo je asi 25 pracovníkov,“ spomenul.

Jabĺk pestujú partizánski ovocinári podľa neho na asi 200 hektároch, pričom očakávajú, že tento rok po viacerých ťažkých rokoch bude plná úroda celkom veľmi dobrej kvality. „Samozrejme, je ešte len koniec mája, otázka je sucho, prípadne nejaké ľadovce, ale zatiaľ je spokojnosť,“ vysvetlil.

So zberom jabĺk pri Partizánskom by mali začať v septembri, októbri tohto roka. „S pracovnými silami to tiež nie je jednoduché, opierame sa o zahraničných pracovníkov. Je o nich však veľký záujem, nebude tak jednoduché pozbierať úrodu,“ dodal Šebo.

Ovocinári hovoria o najhoršej úrode za posledných desať rokov

Nedostatok jabĺk tohto roku trápi väčšinu európskych krajín. Už začiatkom februára bolo jabĺk o 1,1 milióna tony menej než vlani. V dôsledku minuloročných jarných mrazov ovocinári zaznamenali obrovské škody a hovoria aj o najhoršej sezóne za uplynulé desaťročie.

Slovenskí ovocinári zaznamenali až o 55 percent menšiu úrodu v porovnaní s minuloročnou sezónou

Poliaci majú o 64 percent menšiu úrodu jabĺk než mali vlani. V prípade Talianska ide o 60-percentnú stratu. Následky krutých mrazov, ktoré poškodili najmä jablone, pocítili aj slovenskí ovocinári. Počas vlaňajšieho roku pozbierali cca o 55 percent menej úrody v porovnaní s dlhodobým priemerom.

Ceny jabĺk sa blížia k historickým maximám

Štatistický úrad (ŠÚ) SR uvádza, že aktuálne platíme za kilogram jabĺk približne 1,35 eura. V porovnaní s minulým rokom je to o 36 centov viac. Cena sa však do leta tohto roka môže ešte navýšiť. Hrozí, že kilogram jabĺk bude stáť cca 1,80 eura.

Zo štatistík tiež vyplýva, že Slovákom chutia šťavnaté jablká z roka na rok menej. V priemere každý Slovák ročne skonzumuje od 20 do 22 kilogramov jabĺk. Odborníci však tvrdia, že každý Slovák by mal skonzumovať cca 32 kilogramov ročne.