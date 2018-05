Sklamanie Patrika Hermana zo stretnutia na ministerstve: Úradník arogantne odišiel počas akcie

Pätnásť požiadaviek a návrhov chcel predložiť moderátor Patrik Herman a Janka Pifflová-Španková spolu s predstaviteľmi rôznych organizácií. Ako moderátor opísal v statuse na sociálnej sieti, ministerka sa ospravedlnila a delegovaný zástupca ministerstva sa porúčal skôr, ako materiály stihli dôstojne odovzdať. "Vystúpil, pochválil sa prácou ministerstva a prekvapujúco ohlásil, že musí odísť za ďalšími povinnosťami a nezúčastní sa ani na panelovej diskusii s lekármi, onkológmi, odborníkmi a zástupcami pacientskych organizácií. Tí sa museli za ním, spolu s novinármi, doslova rozbehnúť uprostred pokračujúceho podujatia. Nevyčkal ani do prestávky. Nedôstojné, neprofesionálne a smutné," skonštatoval.

Herman si servítku pred ústa nedal a vo svojom výleve pokračoval: "Môžu sa na mňa na ministerstve hnevať, koľko chcú - bola to nešťastná nominácia, podcenenie situácie, zlý signál smerom k pacientom aj lekárom, vážne poškodzujúci reputáciu pani ministerky aj ministerstva. Ministerstvo zdravotníctva stále opakuje, že spoluprácu s pacientmi a pacientskymi organizáciami považuje za dôležitú a nevyhnutnú. Ak to na Kramároch myslia vážne, dnes to mali šancu potvrdiť."

Moderátor nešetril kritickým pohľadom na prácu ministerstva. "Dôležité je, či sú na ministerstve schopní sebareflexie alebo dajú prednosť alibistickým výhovorkám. Lebo argumenty typu - nevedeli sme o programe, zástupca MZ nemal mandát ministerstva na žiadne deklaratórne úkony, nemal povolenie komunikačného odboru odpovedať na novinárske otázky a pod., vyznievajú zvláštne," vyznal sa a zároveň sa opýtal, že ak jeden z dôležitých mužov ministerstva nemôže nič okrem pripraveného prejavu povedať, načo ho ministerstvo vyslalo na konferenciu a do diskusie? "V takom prípade asi naozaj bolo lepšie, že odišiel, akoby mal celé dve hodiny mlčať," odpovedal na vlastnú otázku.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia OZ Amazonky, OZ Pacientov s dermatologickými malignitami, Ligy proti rakovine aj OZ Hematologický pacient. "Dúfam, že naši pacienti sa raz v tejto krajine dočkajú nielen kvalitnejšej, modernej a dostupnej liečby, ale aj slušného, reprezentatívneho a hlavne úprimného prístupu tých, ktorí o našich životoch za naše peniaze rozhodujú," uzavrel Herman.

Stanovisko ministerstva

O stanovisko sme požiadali aj samotné ministerstvo zdravotníctva. Podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej organizátori od zástupcu ministerstva požadovali iba príhovor na úvod, tlačová konferencia v programe nebola. "Mrzí nás toto nedorozumenie, súčasné vedenie ministerstva zdravotníctva robí pre onkológiu veľa, čo uznávajú aj samotné pacientske organizácie. To, že ministerstvo nedostalo od organizujúcej agentúry komplexné informácie k uvedenej konferencii nás mrzí tak kvôli pacientskym organizáciám, ako aj samotným pacientom," uviedla hovorkyňa.

Eliášová zároveň poprela, že sa ministerka mala konferencie zúčastniť. "Z komunikácie s PR agentúrou vyplýva, že od zástupcu MZ SR očakávali iba úvodný príhovor. Akúkoľvek inú interpretáciu neúčasti ministerky A. Kalavskej považuje MZ SR za nekorektnú. Organizátori vopred vedeli, že akcie sa zúčastní generálny riaditeľ Sekcie zdravia Miroslav Bdžoch, nakoľko ministerka zdravotníctva sa v rovnakom čase zúčastní na menovaní rektorov a profesorov vysokých škôl v prezidentskom paláci," vysvetlila Eliášová a vymenovala všetky aktivity, ktorým sa ministerstvo venuje, s tým, že ministerka sa pravidelne stretáva s predstaviteľmi rôznych pacientskych organizácií a združení.