Meteorológovia potvrdili predpoveď, ktorej sa nevyhneme: Po rekordoch teplo, teplejšie a horúco

Podľa meteorológov prvé tri týždne mája skončili v Európe zväčša o 2 až 4 stupne nad úrovňou normálu oproti rokom 1981-2010. Stav platil aj pre našu krajinu. Ešte výraznejšia kladná odchýlka priemernej teploty tohto obdobia od normálu bola zaznamenaná v niektorých častiach Škandinávie. Dosiahla tu lokálne až 6 stupňov.

Teploty medzi 11. a 21. májom

Teploty medzi 23. a 28. májom

Teploty medzi 28. májom a 2. júnom

Čaká nás veľmi teplný týždeň

Teplotne normálne alebo podnormálne boli prvé tri májové týždne v rámci nášho svetadielu len na zanedbateľnej ploche. Bolo to tak predovšetkým na Pyrenejskom poloostrove, vo Francúzsku, v Rusku a v blízkosti pohoria Ural. "Trend veľmi teplého počasia v našej oblasti bude pokračovať aj v najbližších dňoch. Predpovedné modely predpokladajú, že obdobie od 23.5. do 27.5. bude u nás ako celok opäť približne o 2 až 4 stupne teplejšie ako normál a veľmi podobne to bude aj v prevažnej časti zvyšku Európy," uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti s tým, že niekde dokonca očakáva odchýlku uvedeného obdobia až na úrovni +5 až +9 stupňov, a to v časti Álp a Škandinávie.

Pre našu oblasť s veľmi teplým počasím na tento dátum rátajú modely aj na prelome mája a júna, na výraznejšie a zároveň dlhšie trvajúce ochladenie si budeme musieť počkať dlhšie.