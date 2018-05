Aliancia varuje pred nárastom počtu závislých ľudí od online hier

"Viaceré organizácie, ktoré sa odborne venujú osobám, ktoré trpia rôznymi formami závislosti, napríklad prešovská nezisková organizácia Trojlístok, potvrdzujú alarmujúci nárast počtu ľudí, ktorí zápasia so závislosťou od online hier a hazardných hier. Keď porovnáme počet závislých ľudí od automatov s počtom ľudí, ktorí sú závislí od internetových hazardných hier, tak tá druhá skupina v počte už predbehla tú prvú. Smutné je, že na tento fakt nikto z radov populistických politikov ani občianskych aktivistov, ktorí vehementne žiadajú zákaz herní a kasín, neupozorňuje. Zrejme pre nich platí heslo, čo oko nevidí, to srdce nebolí. Lenže nielenže všetko vidieť, ale aj negatívny dopad tvrdo cítiť, o čom by vedeli dlho rozprávať rodinní príslušníci osôb závislých od online hazardných hier," upozorňuje Tomáš Szmrecsányi.

Združenie víta boj štátu s webovými stránkami, ktoré poskytujú na území Slovenska nelegálny online hazard. Zároveň však výsledky považuje za málo a neefektívne. Aliancia preto od ministerstva financií očakáva čím skoršie predloženie novely zákona o hazardných hrách, ktorá sa až moc dlho pripravuje a ktorá má do sveta online hazardných hier priniesť nielen systém, väčšiu kontrolu, prísnosť, ale aj jasné pravidlá, ktoré pomôžu znížiť počet závislých osôb.

"Liberalizácia v tejto oblasti, teda umožnenie výlučne zodpovedným firmám, najmä domácim, prevádzkovať hazardné hry na internete, je kľúčová v záujme zastavenia nárastu počtu hráčov, ktorí nedokážu ovládať chuť sa hrať v online priestore. Treba nastaviť veľmi prísne pravidlá, pričom treba myslieť aj na to, aby prevádzkovateľov nezaujímali len príjmy, ale niesli aj zodpovednosť a pomohli odborným mimovládnym organizáciám v boji proti závislosti od hazardných hier. Samozrejme, účinnú a konkrétnu pomoc v tejto oblasti očakávame aj od štátu. Tento moment by mal byť určite zakomponovaný aj do novely zákona o hazardných hrách. Napríklad určením určitého percenta z príjmu z hazardu, ktoré by dostali od štátu neziskové organizácie, ktoré sa venujú závislým osobám na profesionálnej úrovni," dodáva zástupca riaditeľa Aliancie, podľa ktorého v online priestore nebezpečné nie sú len klasické kasínové hry, ale aj stávkovanie a tipovanie.