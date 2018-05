Martin Musil je ONLINE: Ako sa zachovať, keď vám príde výzva na úhradu faktúry, s ktorou meškáte?

Predpokladajme, že je inkasná spoločnosť k dlžníkom citlivá a snaží sa im pomôcť prekonať problémy súvisiace so zadlžením. Presne takýto prístup uprednostňuje svetový líder na trhu správy pohľadávok - spoločnosť Intrum. Pôvodom švédska spoločnosť pôsobí v 24 krajinách sveta, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Vaše otázky na tému ako sa zachovať a ako bez ujmy prekonať situácie, kedy nestíhate platiť svoje účty, vám online odpovedá od 11:00 do 12:00 Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia.

Online rozhovor

11:06 - otázka od: jaroslava Dobrý deň,moja otázka znie: Ak má dlžník pohľadávku vr. úrokov a iných navýšení celkovej dlžnej sumy, aký je postup, keď zaplatí výšku istiny. Okrem toho, prečo sa NA DOKLADOCH SPOLOčNOSTI NEUVáDZAJú VšETKY PODROBNOSTI O DLžNEJ SUME tj. istina a ost. položky dlžn. sumy a ani mázov firmy ktorej dlh je vymáhaný. Dobrý deň prajem. Čo sa týka prvej časti vašej otázky – ak je zákazník v omeškaní s úhradou tak veriteľ má zo zákona právo požadovať aj úroky z omeškania, prípadne iné zákonné náklady spojené s vymáhaním. Podľa môjho názoru ak k neuhradeniu istiny došlo nedopatrením a zákazník ju uhradí v čo najskoršom termíne tak väčšina veriteľov je ochotná upustiť od úhrady úrokov či už v plnej výške alebo aspoň ich časti. Ohľadom druhej časti vašej otázky vás môžem ubezpečiť, že v každom našom prvom liste je detailný rozpis či už dlžnej čiastky, prípadne názov veriteľa, ktorého zastupujeme. V ďalšej našej komunikácii už informácie nemusia byť tak rozsiahle, ale zákazník má kedykoľvek možnosť kontaktovať nás či už na bezplatnom tel. čísle prípadne inými komunikačnými kanálmi.

11:09 - otázka od: Ján Poruben Helvetia Apotheke sa ma telefonicky (neviem odkiaľ získali moje t. č., ale tesne pred tým som absolvoval ambulantnú rehabilitáciu chrbtice) spýtala, či mám zdravotné problémy. Spomenul som chrbticu a udal svoju adresu. Na dopyt,či súhlasím so zaslaním liečiva som nepovedal áno. Prvú zásielku som na pošte neprevzal, druhú som našiel v schránke, ale neotvoril som ju. Od vtedy mi prišlo asi päť obálok, ktoré neotváram. Neviem čo robiť, aby ma uvedená spoločnosť prestala otravovať. Dobrý deň. Tento dotaz je mierne mimo našej dnešnej témy, ale aspoň v krátkosti. Aj v zmysle aktuálne čerstvého nariadenia Európskej komisie tzv. GDPR je každá spoločnosť spracúvajúca osobné informácia povinná disponovať Vašim konkrétnym výslovným súhlasom k zasielaniu takýchto informácií. Ak ním nedisponuje, alebo ste ho odvolali tak porušuje zákon a je možné takýto postup napadnúť na Úrade na ochranu osobných informácií.

11:15 - otázka od: Miroslav Mam dlzobu v zdravotnej,ktora je posunuta exekutorom.Da sa dohodnut splatkovy kalendar so zdravotnou,alebo sa musim dohodnut s jednotlivymi exekutormi.Inak Instrum su dobry splacal som dlh a boli velmi ustretovy a tym padom ho uz mam splateny.Dakujem Dobrý deň, v prípade ak je pohľadávka už odovzdaná exekútorovi tak s najväčšou pravdepodobnosťou už nebude možné komunikovať priamo so zdravotnou poisťovňou. Je potrebné komunikovať s jednotlivými exekútormi. Moja skúsenosť je taká, že aj exekútor je ochotný dohodnúť sa na prijateľnej forme splácania, ak vidí úprimný a čestný záujem situáciu riešiť. Komunikáciu nesmiete odkladať, čím skôr začnete komunikovať, tým je väčšia šanca, že sa nájde riešenie. Teší ma, že ste mali s našou spoločnosťou pozitívnu skúsenosť. Ďakujem.

11:18 - otázka od: Michal Prosim vas, dostal som od jednej inkasnej spolocnosti (nie od vas) vyzvu na zaplatenie poplatkov za vedenie uctu v CDCP kde mam akcie este z kuponovej privatizacie. Okrem poplatku musim zaplatit dalsiu sumu za vymahanie inkasnej spolocnosti, ktora sa mi zda neumerna. Viete mi povedat ako sa take nieco vypocitava? Da sa proti tomu nejak ohradit? Dakujem. Dobrý deň. Určite máte právo ohradiť sa voči akejkoľvek sume, ktorú považujete za neoprávnenú. Veriteľ je povinný poskytnúť Vám rozpis dlžnej čiastky a môže od Vás požadovať úhradu len poplatkov, ktoré sú v súlade so zákonom. Medzi takéto patrí napríklad zákonný úrok z omeškania, súdne či exekučné poplatky, prípadne iné reálne vynaložené náklady, ktoré sú v súlade so zákonom. O oprávnenosti jednotlivých nákladov, môže rozhodnúť len súd a preto ak máte pochybnosť, že časť poplatkov je neoprávnená uhraďte čo najskôr čiastku s ktorou súhlasíte a veriteľa informujte, že s ostatnými nákladmi nesúhlasíte. Je už potom na jeho rozhodnutí, či sa bude zostatkovej časti domáhať prostredníctvom súdneho konania.

11:24 - otázka od: Milan Košťál Po koľkých rokoch je neuhradená faktúra za tovar premlčaná? Dobrý deň. Premlčacia doba je rôzna. Štandardná premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka je 3 roky a vo veciach na ktoré sa vzťahuje Obchodný zákonník je 4 roky. Na tomto mieste by som v krátkosti objasnil inštitút premlčania. Pohľadávka ako taká premlčaním nezaniká a teda veriteľ ju môže aj naďalej vymáhať a zákazník ju môže uhradiť. Premlčaním sa však výrazným spôsobom oslabuje právo veriteľa domáhať sa pohľadávky súdnou cestou. Tento inštitút teda nepriamo tlači veriteľa, aby svoje pohľadávky riešil čo najskôr a zákazníka istým spôsobom chráni pred uplatňovaním veľmi starých pohľadávok.

11:31 - otázka od: Michal Dravecký Dobrý deň, reálna situácia a môj problém, preto ste mi prišli do cesty ako dar z neba: zaručil som sa za jedného mladého muža s ťažkou minulosťou a zobral si na mňa mobil v Orange aj s paušálom. Mal platiť mesačne asi 40 eur, no po čase zasa začal piť, balíčky si navyšoval, neplatil a teraz to Orange vymáha odo mňa. Spravil som chybu, dôveroval som mu. Viem, že teraz mám šancu buď jedine sa modliť, aby sa spamätal chlapec, alebo makať a splácať záväzok za neho. Je aj iné riešenie, ktoré by ste poradili? Ďakujem Vám. Dobrý deň, toto je pomerne častá situácia, kedy sa človek vďaka svojej dôverčivosti dostane do problémov. Do istej miery ste si aj sám odpovedali. Ak váš známy odmieta akokoľvek sa s vami dohodnúť na riešení danej situácie, tak naozaj nemáte veľa možností ako ho prinútiť uhradiť jeho záväzok. Moja jediná rada smeruje k tomu, aby ste úhradu dlhu neodkladali, ale uhradili ho čo najskôr. Pretože tento dlh bude postupne narastať. Taktiež ak už veriteľ od vás požaduje úhradu dodatočných nákladov, skúste s ním aktívne komunikovať, objasniť situáciu a je možné, že sa dohodnete na nižšej sume.

11:39 - otázka od: Marek Dobry den, teraz sa hovorilo casto o exekucnej amnestii, mam prosim vobec platit ked dostanem nejaku vyzvu? Nie je to zbytocne ked mi to potom bude aj tak odpustene? Dakujem. Dobrý deň, toto je téma, ktorú pomerne často diskutujeme s našimi klientmi. Čo vlastne teda znamená exekučná amnestia a koho sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou dotýkať? V prvom rade sa exekučná amnestia bude pravdepodobne dotýkať len príslušenstva – to znamená, že samotný dlh (istinu) bude potrebné uhradiť. V druhom rade exekučná amnestia sa bude dotýkať len pohľadávok štátu – to znamená, že dlžné čiastky súkromných spoločností ňou nebudú nijako ovplyvnené. Preto naozaj neodporúčam spoliehať sa na exekučnú amnestiu.