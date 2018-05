Slovensko trápi závažný problém: Nevieme znížiť vysokú úmrtnosť na choroby srdca

BRATISLAVA - Na Slovensku sa stále nedarí znižovať vysokú úmrtnosť na choroby srdca a ciev, ako aj výskyt týchto ochorení napriek vysokým nákladom na farmakoterapiu a investíciám do moderných spôsobov diagnostiky a liečby. Zhodnotil to na tlačovej konferencii predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii a predseda pracovnej skupiny kardiovaskulárnej rehabilitácie pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti Štefan Farský.

Podľa neho sú dve možnosti ako zlepšiť situáciu, buď znížiť hladiny rizikových faktorov alebo zlepšiť úroveň odbornej kardiologickej starostlivosti. Ako uviedol, skúsenosti z vyspelých krajín ukazujú, že na významnej redukcii úmrtnosti na choroby srdca a ciev a výskytu týchto ochorení sa najviac podieľajú intervencie zamerané na rizikové faktory aterosklerózy a liečebné zmeny životného štýlu, menej investície do farmakoterapie a moderných technológií. Štát by mal podľa Farského znížiť sadzbu dane z pridanej hodnoty na vybrané vhodné potraviny, naopak, vyššou sadzbou by mal zdaňovať nevhodné potraviny, napríklad sladené nápoje.

Zredukovať by sa mala aj nočná práca v odvetviach, kde je to možné. Predseda navrhuje podporu programov zameraných na pravidelnú fyzickú aktivitu, či zmenu prístupu zdravotných poisťovní k životnému štýlu svojich poistencov - nemali by ho považovať za ich súkromnú záležitosť, pretože významne ovplyvňuje zdravotný stav a náklady na zdravotnú starostlivosť.

Riešením je aj neostať v primárnej zdravotnej starostlivosti len pri preventívnych prehliadkach, ale pravidelne vyhodnocovať, ako sa menia jednotlivé rizikové faktory u poistencov v starostlivosti všeobecných lekárov a špecialistov a aké sú náklady s tým spojené. Ďalšou možnosťou je zavedenie ambulancií vedených sestrou zameraných na redukciu rizikových faktorov u nekomplikovaných pacientov s hypertenziou, hypercholesterolémiou, obezitou. Farský taktiež poukázal, že chýba autorita, ktorá by usmernila verejnú mienku. Rovnako by bolo vhodné vytvoriť Úrad splnomocnenca pre prevenciu a rehabilitáciu kardiovaskulárnych chorôb.