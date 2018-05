Zákazník si kúpil chladené kurča: FOTO Keď ho chcel pripraviť, prišlo mu zle

Kurča v celku zákazník kúpil v piatok. Zabalené ho doložil do chladničky s tým, že v záruke je do 14. mája, teda do pondelka. Práve v pondelok sa rozhodol z potraviny pripraviť pokrm. Po tom, čo kurča zbavil obalu, ho na prsich rozrezal. Z toho, čo zbadal, ostal poriadne znechutený. Pozrite sa, ako prsia v reze rozhodne nemajú vyzerať. Obrázok uverejnila skupina Nekŕmte nás odpadom na sociálnej sieti.

Pod zverejneným obrázkom pribúda množstvo komentárov. Diskutujúci sú z pohľadu na pokazené mäso zhrození. Z nekvality vinia dodávateľa, nie predajcu. Podľa etikety ide o slovenský produkt.