Veľký slovenský prieskum LGBTI komunity: Chcú registrované partnerstvá, trpia šikanou a volia SaS

Prieskum zozbieral dáta od 2088 respondentov a respondentiek cez anonymný online dotazník, pričom sa zisťovali názory, vnímanie, postoje a skúsenosti osôb starších ako 15 rokov, ktoré seba identifikujú ako LGBT a žijú (alebo prevažne žijú) na Slovensku. Ide zatiaľ o najväčší prieskum na Slovensku.

Jedna z otázok anonymného prieskumu sa týkala aj politiky a toho, ktoré politické strany LGBT preferujú. Medzi ľuďmi hlásiacimi sa na Slovensku k LGBTI komunite sú preferované zatiaľ iba dve politické strany, ktoré by od nich získali výraznejší počet hlasov vo voľbách. Vyplýva to z online prieskumu Iniciatívy Inakosť, do ktorého sa v druhej polovici roka 2017 zapojilo 2088 LGBTI ľudí. "Kým liberálov by volilo 23 percent respondentov v tomto prieskume, Progresívnemu Slovensku by dalo svoj hlas 11,6 percenta opýtaných. Ostatné strany boli proporčne zastúpené na veľmi nízkej percentuálnej úrovni," uvádza prieskum. Pár percent z opýtaných by volilo aj stranu SMER-SD, či Kotlebovu ĽSNS.

„Na Slovensku sme v posledných desaťročiach zvyknutí neustále počúvať výzvy na celospoločenskú alebo aspoň odbornú diskusiu o postavení LGBT ľudí. Na to, aby sa takáto diskusia mohla viesť vo vecnom a konštruktívnom duchu a aby viedla k riešeniam na zlepšenie života LGBT ľudí, je potrebné vychádzať z hodnoverných údajov o ich situácii. Takéto na Slovensku takmer vôbec nemáme, a preto sme sa rozhodli zrealizovať prieskum v samotnej komunite,“ hovorí riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko.

Z hľadiska sexuálnej orientácie sa prieskumu zúčastnilo najviac gejov, a to 58,1 % (1214), ďalej to bolo 21,2 % (443) bisexuálnych ľudí (z toho 63,5 % bisexuálnych žien a 36,5 % bisexuálnych mužov) a 17,6 % (367) lesieb. Prieskumu sa zúčastnilo 173 transrodových ľudí, čo je 8 % z celkového počtu respondentov a respondentiek. Z toho počtu bolo 25,4 % (44) transrodových mužov, 15 % (26) transrodových žien a 59,6 % (103) rodovo variantných ľudí.

Zastavenie nútených kastrácií

Podľa autorky správy Jany Jablonickej Zezulovej z prieskumu vyplýva aj to, na čo by sa mali zamerať LGBT organizácie, ale aj verejné inštitúcie pri riešení záležitostí, ktoré sa týkajú LGBT ľudí: „Je to hlavne oblasť životných partnerstiev, právne uznanie párov rovnakého pohlavia, ktoré majú problémy s usporiadaním svojich právnych a životných vzťahov z dôvodu, že ich štát nerozoznáva ako pár. Zaujímavou je dôležitosť vnímania rovnakých práv v zamestnaní pre LGBT ľudí. Zastavenie nútených kastrácií v prípade transrodových ľudí považuje za významné (top priorita a veľmi dôležité) riešiť 83 % z tých, ktorí sa identifikovali v dotazníku ako transrodoví ľudia," povedala Jablonická.

Manželstvo a registrované partnerstvo

Prieskum sa zameral aj na povedomie o právach, otázky diskriminácie či názory na potrebné opatrenia v legislatívnej oblasti. Za najvýznamnejšiu prioritu v rámci podporovaných návrhov legislatívnych opatrení považujú LGBTI ľudia na Slovensku zákonom uznané životné (registrované) partnerstvá pre páry rovnakého pohlavia. Podporu má u 96,8 percenta respondentov a respondentiek. Možnosť uzavrieť manželstvo podporuje 88,6 percenta opýtaných. Ďalším návrhom legislatívneho opatrenia s výraznou podporou LGBTI komunity je možnosť adopcie detí pre páry rovnakého pohlavia (podpora 83,7 percenta respondentov).

Za najzávažnejší problém LGBTI ľudí na Slovensku považujú respondenti (81,9 percenta opýtaných) predsudky, stereotypy, nepochopenie a ignoráciu LGBTI ľudí. Ide o postoj spoločnosti, štátnych inštitúcií a ľudí v ich okolí, ktorý sa ich dotýka. Druhým najčastejšie spomínaným problémom (66,7 percenta vyjadrení) je najmä nedostatok všeobecnej rovnosti, akceptácie a chýbajúcich zákonných práv. Takmer 53 percent opýtaných považuje za najzávažnejší problém stigmu, nadávky, šikanu v škole. Pri otázke, aké prejavy vo vzťahu k LGBTI ľuďom považujú respondenti za rozšírené na Slovensku, takmer štvrtina opýtaných (79 percent) uviedla, že ide najmä o príležitostné žarty o LGBTI ľuďoch. Vyjadrenia nenávisti a averzie na Slovensku voči LGBTI ľuďom považuje za rozšírené 75 percent respondentov.