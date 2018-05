Upratujú Lunik IX: Bude stáť do 40 tisíc eur

Čistenie a upratovanie robí spoločnosť Kosit s ťažkými mechanizmami a zaplatí to objednávateľ, čiže mesto. „V súlade so zákonom o odpadoch bolo v roku 2017 Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámené, že v danej lokalite je nezákonne umiestený odpad. Okresný úrad Košice zaviazal rozhodnutím z januára 2018 mesto Košice, aby v lehote do 30. júna 2018 zabezpečilo jeho zhodnotenie resp. zneškodnenie. Zatiaľ je predpoklad výšky finančných prostriedkov, ktoré bude potrebné na tento účel vynaložiť, do 40 000 eur,“ informovala nás hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

Mesto Košice bolo v roku 2016 žiadateľom o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na riešenie území s nezákonne uloženým odpadom, avšak v tomto prípade bolo zaradené do zoznamu nepodporených žiadostí.

Do riešenia problému je aktívne zapojená miestna samospráva, bez jej aktívnej účasti nie je možná radikálna zmena na tomto území. Podľa slov starostu Marcela Šaňu, okolie budú monitorovať kamerovým systémom, ktorý na sídlisko namontujú ihneď po odvoze smetí. Na „bordelárov,“ budú prísni a budú dávať aj finančné pokuty.