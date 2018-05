Zvláštne dianie okolo šéfa OLO: Luxusné dovolenky s bossmi odpadkov a teraz...obrovský KŠEFT

BRATISLAVA - Na mestskú firmu Odpad a likvidácia odpadu (OLO) a jej šéfa Branislava Cimermana padol tieň podozrenia pre pochybné praktiky. Môže za to fotografia, ktorá sa objavila v médiách, a na ktorej je so šéfom Vassal EKO Michalom Kováčom a šéfom ABASK recycling, Michalom Grebečim.

Šéf OLO ale popiera akékoľvek obvinenia o vození komunálneho odpadu na skládku vedľa recyklačného dvora firmy Vassal EKO. Obyvatelia, ktorí žijú v blízkosti recyklačného dvora však tvrdia, že kopec narástol do obrovských rozmerov.

Denne do areálu prídu desiatky áut s označením OLO a práve preto si mnohí myslia, že mestská firma vozí na nelegálnu skládku komunálny odpad. Cimerman sa musel zodpovedať aj pred mestskými poslancami, ktorým vysvetľoval, čo má s Vassal EKO spoločné. Firma OLO má totiž s Vassal EKO uzatvorených niekoľko zmlúv.

Je pravda, že OLO na skládku zmesový odpad skutočne vozilo, Cimerman ale argumentoval tým, že to bolo len na testovanie balíkovania. Ďalej tvrdil, že hneď, ako sa začala riešiť skládka, tak to stopli a odpad vozia na oficiálne skládky do Senca a Zohoru.

Nová súťaž

Práve v čase, keď sa rieši obrovská kauza a to, či šéf OLO robí biznis s odpadkami, mestská firma OLO vyhlásila novú súťaž. Ide o naprojektovanie, financovanie, zhotovenie, prevádzkovanie a udržiavanie technologickej stanice pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Podľa našich informácií má ísť o zákazku, ktorej hodnota sa môže vyšplhať až do 15 miliónov eur, OLO to však popiera."Predpokladaná hodnota zákazky nebola stanovená vo finančnom vyjadrení, ale podľa paragrafu 6, ods. 17 zákona o verejnom obstarávaní podľa,” tvrdí OLO. Zaujímali sme sa, či sa do tejto súťaže zapojila aj firma Vassal EKO. Obe firmy, OLO aj Vassal EKO, však tvrdia, že súťaže sa nezúčastnili.

"Nie, táto problematika je úplne mimo nášho záujmu, nikdy sme sa jej nevenovali a ani do budúcnosti sa nemienime uberať touto cestou," napísali nám z Vassal EKO. Rovnako reagovala aj firma OLO. "Lehota na predkladanie ponúk uplynula 30.4.2018, ponuky predložili tri spoločnosti a medzi nimi nebola spoločnosť Vassal EKO," napísala pre Topky Beáta Humeníková, hovorkyňa spoločnosti OLO.

Tajnosti okolo súťaže

Keď sme sa mestskej firmy OLO pýtali, ktoré konkrétne firmy predložili návrhy, odpoveď sme nedostali. "Nakoľko proces obstarávania ešte nebol ukončený, bohužiaľ názvy firiem nie je možné v tejto chvíli zverejniť," napísala hovorkyňa. Podľa našich informácií je už však víťaz súťaže vybraný a v najbližších dňoch sa má podpísať zmluva.