ONLINE z MS v hokeji 2018: Slovensko - Švédsko

Úvodné buly zápasu Slovenska so Švédskom?

KODAŇ - Slovensko vstúpi do zápasu z pozície outsidera. Nič to ale nemení na tom, že ak ešte chceme pomýšľať o svojej účasti vo štvrťfinále, musíme sa pobiť o každý bod – aj s úradujúcim majstrom sveta. Zatiaľ máme bodov sedem, avšak to nám v tejto chvíli na vyraďovacie boje nestačí. Švédsko zatiaľ na turnaji premožiteľa nenašlo. Napokon, pri jeho extrémnej sile sa nie je čomu čudovať. Švédi už postupne zdolali Bielorusov, Čechov, Francúzov a naposledy aj Rakúsko vysoko 7:0.