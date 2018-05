Kuriózna situácia v Starej Ľubovni: Mesto ostalo úmyselne bez semaforov

STARÁ ĽUBOVŇA - Stará Ľubovňa oddnes zmenila režim fungovania jedinej svetelnej signalizácie v meste, ktorú vypla. Vodiči sa tak budú musieť zaobísť bez semaforov a vrátiť sa k zvislému dopravnému značeniu. Radnica, ktorá je vlastníkom semaforov, si od tohto kroku sľubuje zlepšenie plynulosti cestnej dopravy. Život v meste bez semaforov potrvá do konca roka, keď zmenu dopravnej situácie opätovne vyhodnotia.

Radnica rozhodla o osude jedinej svetelnej signalizácie v meste, na križovatke ulíc Levočská a 1. mája v blízkosti centra mesta, už vo februári, keď sa začala zaoberať myšlienkou, že semafory odstaví. Tie boli na križovatke umiestnené v roku 2002, údajne pre autoškolu, ktorá nemala kde robiť skúšobne jazdy, keďže dovtedy v meste žiadne semafory neboli.

Podľa radnice však za posledných desať rokov pribudlo vozidiel o sto percent a jediný semafor v meste začal spôsobovať dopravné zápchy v širšom centre. Radnica zaznamenala aj množstvo podnetov, sťažností od občanov s výzvou riešiť situáciu.

Na mesiac mesto semafory skúšobne vyplo. „Testovanie sa uskutočnilo od 26. februára do 26. marca. Počas týchto dní sme dopravnú situáciu v tomto úseku monitorovali a vyhodnotili,“ uviedol primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko. Dočasné odstavenie semaforov podľa prednostu MsÚ Aleša Solára paradoxne prinieslo lepšiu plynulosť dopravy. „Na základe toho sme zvolali dopravnú komisiu, požiadali o potrebné stanoviská dotknutých orgánov a po ich získaní sme semafory vypli," uviedol prednosta.

Radnica semafory neplánuje odstrániť, len nebudú funkčné. Pre vodičov to znamená, že sa budú riadiť zvislým dopravným značením. Tento stav potrvá až do konca kalendárneho roka. Radnica nevylučuje ich operatívne zapnutie v prípade, že si to bude vyžadovať mimoriadna situácia. Opätovné spustenie svetelnej signalizácie bude v kompetencii náčelníka mestskej polície.