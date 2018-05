Slovensko čelí extrémnemu suchu! Katastrofické scenáre, to najhoršie náš ešte len čaká

Sucho je momentálne na väčšine územia Slovenska. Dokonca aj na severe, kde sucho nebýva. "Je to dôsledkom viacerých faktorov, najmä mimoriadne teplého počasia, ktoré u nás panuje už vyše mesiaca. Vysoké teploty totiž zvyšujú aj výpar. Ak sa počas tak teplého počasia nevyskytujú celoplošné zrážky, sucho sa začne prejavovať už po pár týždňoch," uviedol pre Topky meteorológ Pavel Matejovič.

Aktuálna situácia sucha na Slovensku v 18. týždni.

Hrozí, že úroda bude slabá

"Snehu bolo túto zimu málo a na horách sa rýchlo roztopil. Preto je sucho aj v horských oblastiach severného Slovenska. Bez zavlažovania sa za takýchto podmienok prakticky nedá nič dopestovať, resp. úroda bude slabá," uviedol meteorológ. V tejto chvíli sa však nedá povedať, či bude sucho pokračovať. "V druhej polovici mája prognostické modely síce očakávajú nejaké zrážky, ale aký budú mať charakter, je v tejto chvíli otázne."

Sucho sa za posledné štyri týždne zintenzívnilo.

Pomôže len niekoľkodňový dážď

Pokiaľ budú zrážky vo forme prehánok a búrok, v takom prípade sa vyskytnú len na niektorých miestach. "Kde búrky nebudú, alebo spadne len málo zrážok, sucho bude pretrvávať aj naďalej. No aj keď pri búrkových lejakoch v krátkom čase spadne veľa zrážok, nepriaznivý stav to veľmi zmeniť nemusí, pretože voda za takých podmienok rýchlo odteká a spôsobuje skôr lokálne záplavy," vysvetľuje Matejovič.

Zlepšiť nepriaznivý stav by mohol len tzv. krajinský dážď. "Ide o zrážky, ktoré by sa vyskytli na väčšine územia a trvali by niekoľko dní. Nezostáva nám nič iné len dúfať, že výdatnejší dážď sa naozaj vyskytne, no spoliehať sa na to nedá. Zrážky sa totiž oveľa ťažšie predpovedajú ako teploty, preto prognostické modely na dlhšiu treba brať so značnou rezervou," uviedol.

Klíma ako na Balkáne, treba sa prispôsobiť

Už teraz tu máme klímu, ktorá je porovnateľná s klímou Balkánu, tvrdí Matejovič. "Tento trend "balkanizácie" klímy bude pokračovať. Preto bude dôležité sa na takéto podmienky adaptovať, najmä pokiaľ ide o hospodárenie s vodou," povedal meteorológ. "Mali by sa urobiť také opatrenia, aby krajina bola schopná čo najviac vody absorbovať, aby tá neodtiekla vodnými tokmi do mora."

V budúcnosti je totiž predpoklad, že suchá budú čoraz častejšie a intenzívnejšie. "Tie najväčšie máme vlastne ešte len pred sebou. Hovoria o tom viaceré štúdie klimatológov a hydrológov. To všetko bude mať dôsledky aj na prírodu, ktorá nie je u nás na také klimatické podmienky adaptovaná," dodal na záver meteorológ.