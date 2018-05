ONLINE z MS v hokeji 2018: Slovensko - Francúzsko

Úvodné buly zápasu Slovensko - Francúzsko

KODAŇ - Ak chce Slovensko ešte pomýšľať na postup medzi osmičku najlejších tímov turnaja, súperov, ako je Francúzsko, musí jednoznačne poraziť. Naši chlapci majú na svojom konte zatiaľ štyri body, čo im zabezpečilo priebežné piate miesto v tabuľke. Štvrtí sú Česi, ktorí majú rovnakí počet bodov, avšak nás zdolali. Francúzsko je v tabuľke za nami – konkrétne o jedno miesto, je teda piate. Francúzi majú na svojom konte tri odohrané zápasy, z ktorých jeden vyhrali a dva prehrali. Do tabuľky si tak pripísali zatiaľ tri body. Kartami by mohli výrazne zamiešať v prípade, že by Slovensko porazili.