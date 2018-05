Do únosu Vietnamca má byť zapletený aj Ficov exporadca: Kauza z minulosti, kšefty s luxusnými autami

Le Hong Quang (druhý sprava).

BERLÍN/BRATISLAVA - Ako presne prebehol únos vietnamského funkcionára Trinha Xuana Thanha z Berlína do Vietnamu nie je stále známe, no nemecké médiá nedávno prišli s informáciou, že do neho mohol byť zapletený aj bývalý poradca expremiéra Roberta Fica. Na rokovaní v hoteli Bôrik sa zúčastnil aj Le Hong Quang, ktorý predsedovi Smeru radil v obchodných otázkach. S jeho menom sa spája aj kauza z roku 2014, v ktorej išlo o čudné kšefty na slovenskom veľvyslanectve v Hanoji.