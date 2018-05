ONLINE z MS v hokeji 2018: Rakúsko - Slovensko

Rakúsko - Slovensko

KODAŇ - Slovensko nemôže byť s doterajším priebehom turnaja rozhodne spokojné. Napokon, jeden bod z dvoch zápasov nie je pre celok, ktorý pomýšľa na postup zo skupiny, rozhodne najlepšia vizitka. A to nás stále tí najsilnejší súperi len čakajú. Naši reprezentanti v prvom zápase vyhrávali dlho nad Českom, najskôr 1:0, potom aj 2:1. Ani to im ale tri body nezabezpečilo. Desať sekúnd pred koncom riadnej hracej doby totiž inkasovali vyrovnávajúci gól z hokejky Nečasa a šlo sa do predĺženia. Ani to Slovákom nevyšlo podľa predstáv, o víťazstve Česka 3:2 napokon rozhodol Jaškin. Ak chcú Slováci pomýšľať nad postupom, dnes musia celkom určite zvíťaziť.