Cyklisti zišli z vyznačenej trasy: Šokujúce stretnutie, zachránil ich strom

Ľuboš s manželkou a švagrinou boli na výlete na bicykloch, keď náhodou zišli z vyznačenej cyklotrasy. Vtedy zbadali asi 4 - 5 vlkov. Informoval o tom portál noviny.sk.

Rodina si myslela, že vlci sú plachí a mysleli si, že odídu. Po pár metroch sa k nim ale pridali ďalší, až ich bolo 8 až 10. „Pokiaľ by sa správali prirodzene, tak by nás tá prvá svorka obišla a viac by sme ich nevideli,“ povedal pre portál Ľuboš. Rozhodli sa preto, že vylezú na strom a ukryjú sa tam. Zachránila ich až polícia po zhruba hodine a pol.

"Na tiesňovú linku 158 sme dostali oznámenie, že sa tam majú pohybovať vlci a hliadka išla vec preveriť," potvrdil hovorca krajskej polície, Pavol Kudlička. Ľuboš aj s rodinou si vydýchli, keď už boli z lesa von.