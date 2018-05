FOTO Traumatizujúci zážitok chovateľky: Prežila desivý útok včiel, smútok zo straty

Včely mali zaútočiť na ňu a na kone. „Ďakujem všetkým dobrým ľudom a aj Žiharčanom, ktorí mi pomohli alebo sa snažili mi pomôcť, kontaktovali ma správami, ponúkali pomoc pri odvracaní útoku včiel na moje kone, a mňa, a takisto chceli pomôcť zachraňovať kone po útoku! Mne pomohli záchranári z RZP..".napísala na Facebooku.

Ako ďalej tvrdí, jeden z koňov to, žiaľ, nezvládol, a za niekoho nezodpovednosť zaplatil životom po tom, čo nezvládol veľkú dávku včelieho jedu. „Sme otrasení, vyčerpaní, no kobyla Eben je na tom už lepšie, hlavne začala lepšie dýchať. Veľmi týmto ďakujem dr. Hajdu, ktorý bol najbližšie a ostatným veterinárom, ktorí prišli a ktorí nemohli, boli na telefóne do skorého rána a prakticky celú noc...“ uviedla nešťastná chovateľka.

A prikladá aj hrozivé fotografie. Kone pravdepodobne doštípal vyrojený roj včiel, ktoré neustriehol ich včelár.