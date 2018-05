Dopravný analytik varuje: Bratislavu čaká katastrofa, vodiči budú hodiny v zápchach

BRATISLAVA - Dopravné kolapsy v hlavnom meste Slovenska nie sú ničím výnimočné. Stačí menšia nehoda, či zmena počasia a kolóny si tvoria po celej Bratislave. Teraz to však bude ešte horšie. Okrem toho, že mesto opravuje hlavné cesty, začalo sa aj s prestavbou Mlynských Nív.

Rekonštrukcia starej autobusovej stanice Mlynské Nivy a priľahlej ulice sa začala 2. mája. Stáť bude približne 24 miliónov eur. S opravou sa však spájajú aj obmedzenia, ktoré obyvateľov hlavného mesta poriadne potrápia.

Od druhého májového dňa nejazdia na Mlynské Nivy žiadne trolejbusy. Dopravný podnik Bratislava síce zabezpečil náhradné linky, ľudia sú však nahnevaní. "Zvyčajne mi cesta do práce trvala jedným spojom 20 minút, teraz musím prestupovať. Navyše, už niekoľkokrát sa mi stalo, že prestupový spoj vynechal," posťažovala sa Jana.

Zmeny sa dotkli najmä liniek č 202, 201 a 212, rovnako aj nočného spoja N72. Mlynské nivy sa po rekonštrukcii stanú novým mestským bulvárom s kompletne obnovenou dopravnou a technickou infraštruktúrou, podzemným kruhovým objazdom, bezpečnými prechodmi pre chodcov, cyklotrasami, zastávkami a novými chodníkmi aj zeleňou.

Rekonštrukcia ciest

Okrem avizovanej veľkej rekonštrukcie Mlynských Nív, mesto Bratislava začalo s opravou ciet. A to naraz. Mesto preto už niekoľko dní zažíva obrovské kolóny, a to najmä v časoch dopravnej špičky, kedy sa už beztak zápchy tvorili.

Napríklad Lamačská cesta, ktorá je jedným z hlavných dopravných ťahov v Bratislave, rekonštruujú v oboch smeroch. Premávka je čiastočne zúžená a obmedzená do dvoch pruhov. V rekonštrukcii je aj Bajkalská ulica, na ktorej sa rovnako tvoria kolóny.

Aktuálne stále prebiehajú veľké opravy ciest:

Dolnozemskej ulice, ktorá sa začala opravovať 3.4.20118. Opravuje sa úsek od okružnej križovatky s Panónskou po odbočku na Kutlíkovu, všetky jazdné pruhy v oboch smeroch. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 13.5.2018 24:00 hod.

oprava Bajkalskej ulice, ktorá sa realizuje od 6.4.2018. Oprava prebieha obojsmerne v úseku od Trnavskej cesty po Mlynské nivy. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 21.5.2018 o 04:00 hod.

V najbližšom čase sa budú opravovať komunikácie:

Púchovská, v úseku od Kauflandu po Detviansku v smere do mesta

Súčasťou opráv ciest je aj oprava chodníkov.

Aktuálne sa opravujú chodníky na Ružinovskej (od Stropkovskej po Bajkalskú) a Košickej (od Gemerskej po Dúlovo námestie).

V blízkej dobe mesto plánuje opravu chodníka na Hubeného (v celom úseku) a Popradskej. Do opráv komunikácií investuje hlavné mesto 16 miliónov eur a to 7 miliónov z rozpočtu mesta a 9 miliónov eur je vládna dotácia. Súčasťou balíka opráv je aj vybudovanie 200 bezbariérových úprav priechodov pre chodcov, oprava 19 km chodníkov a 26 bezpečnejších zastávok MHD.

Čo na to dopravný analytik Ján Bazovský?

Hlavné ťahy, ktoré rekonštruujú patria magistrátu a ten je povinný cestu udržiavať pravidelne. "Rekonštrukcia sa mala vykonávať priebežne. Najväčší problém je, že sa 20 rokov nič nerobilo, len sa poplátalo a teraz sa to robí všetko naraz – riešili to akýmsi „hurá systémom“."

Podľa Bazovského sú to nesystémové kroky, ktoré vyvolávajú nepokoje v Bratislave. "Vláda vyčlenila nejaké peniaze a opravuje sa viac úsekov naraz. Cesty neboli projektované na takú hustotu premávky. Priebežne sa to síce vylepšuje, ale v súčasnej dobe to je už na strope. Kolóny sa tvoria v dopravných špičkách aj keď nie je žiadna nehoda, keď uzatvoria cesty, tak okamžite nastane dopravný kolaps," tvrdí Bazovský.

Čo sa týka ulice Mlynské Nivy podľa Bazovského hrozí, že síce sa zachová priepustnosť cesty, ale tým, že pruhy budú zúžené, vodiči budú opatrnejší a automaticky znížia rýchlosť a môžme čakať ďalšie kolóny, až dopravný kolaps. "Rekonštrukcia sa nerobí tak, že dlho dlho nič a potom zrazu všetko naraz. A druhá vec je, že v rámci Bratislavy je taká vyšponovaná dopravná situácia, že sa stanú 4-5 nehôd a doprava totálne skolabuje," dodáva analytik.