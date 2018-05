Skoro 6-tisíc ľudí chce veriť novele zákona o polícii: Združenie predkladá viac zmien

BRATISLAVA - Vyše 5 500 ľudí podporilo hromadnú pripomienku iniciatívy Chceme veriť k novele zákona o Policajnom zbore. Ako ďalej informoval zástupca organizácie VIA IURIS Juraj Rizman, viaceré mimovládne organizácie združené v iniciatíve novelu pripomienkujú, keďže podľa ich názoru novela pod rúškom pozitívnych inštitútov a transparentnosti neprináša zmeny, ktoré by viedli k odpolitizovaniu polície a zvýšeniu jej dôveryhodnosti.

„Potrebovali sme 500 podpisov. Počas troch dní však našu hromadnú pripomienku k novele zákona o Policajnom zbore podporilo vyše 5 500 občanov. Dostali sme silný mandát na rokovania o zmenách, ktoré sme v rámci pripomienkovania novely zákona navrhli. Sme presvedčení, že polícia môže byť dôveryhodná len vtedy, ak nebude pod priamym politickým vplyvom, bude finančne nezávislá a za jej chod bude zodpovedať policajný prezident vyberaný transparentným procesom,“ povedala právnička VIA IURIS Kristína Babiaková.

Mimovládne organizácie do novely konkrétne navrhujú napríklad doplniť okruh osôb, ktoré sú členmi výberovej komisie, aby komisia nebola menovaná iba osobami pôsobiacimi v Policajnom zbore alebo majúcimi na Policajný zbor vplyv. Tiež požadujú, "aby navrhovať odvolanie policajného prezidenta mohli okrem ministra vnútra aj iné subjekty, aby tak bola zabezpečená rovnováha moci". O odvolaní policajného prezidenta by podľa mimovládnych organizácií mal rozhodovať výbor pre bezpečnosť nadpolovičnou väčšinou, aby mohol byť policajný prezident v prípade neplnenia úloh aj reálne odvolaný. Organizácie tiež požadujú zriadenie takej policajnej inšpekcie, ktorá bude nezávislá od Policajného zboru a na jej úpravu vyčleniť na samostatnú právnu úpravu a širšiu odbornú diskusiu. "Tento návrh korešponduje s požiadavkami Európskeho súdu pre ľudské práva na nezávislé vyšetrovanie," konštatujú v pripomienke.

Ministerstvo vnútra predložilo ešte v čase, keď bol na čele rezortu Tomáš Drucker, do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o Policajnom zbore. Novela upravuje napríklad výber Prezidenta Policajného zboru alebo šéfa Úradu inšpekčnej služby MV SR. Kandidátov na policajného prezidenta by mala po novom vyberať sedemčlenná komisia. Ak kandidáta odobrí nadpolovičnou väčšinou, bude nasledovať verejné vypočutie na parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť. Ak kandidáta odobrí aj výbor, minister vnútra ho do funkcie vymenuje na sedem rokov. Funkciu pritom môže zastávať len jedno obdobie. Komisia a brannobezpečnostný výbor majú tiež odobrovať kandidátov na nového šéfa policajnej inšpekcie. V prípade vymenovania do funkcie je jeho funkčné obdobie rovnako sedem rokov.