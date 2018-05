Myslíte, že kupujete domácu zeleninu? Omyl: Slovenské reťazce falšujú jej pôvod

Inšpektori zo ŠVPS SR vykonali v priebehu apríla vo vybraných distribučných a veľkoobchodných skladoch cielené kontroly zamerané na zistenie pôvodu zeleniny, ktorú predávajú slovenské potravinové reťazce. Išlo najmä o subjekty v Bratislave, Trenčíne a v okrese Senec.

Celkovo bolo vykonaných desať kontrol, pričom sa inšpektori zameriavali na kontrolu dokladov sprevádzajúcich zásielky zeleniny, spôsob jej uchovávania, prenos informácií (vrátane krajiny pôvodu) do vnútorného informačného systému kontrolovaného subjektu, ako aj správnosť a pravdivosť finálneho uvádzania údajov do dodacích listov a faktúr pre odberateľov.

„Cielená kontrola bola zameraná na vysledovateľnosť pôvodu zeleniny ponúkanej v zimnej sezóne na pultoch predajní, ktorá taktiež nadväzovala aj na výsledky úradných kontrol uskutočnených v obchodnej sieti,“ uviedla inšpekcia vo svojej správe.

Súčasťou úradných kontrol boli aj kontroly nahlásených zásielok čerstvého ovocia a zeleniny prichádzajúcich z iných členských štátov EÚ a tretích krajín do portálu ŠVPS SR.

„Počas kontrol vysledovateľnosti zeleniny sa zistil tovar hlavne z Poľska a Holandska (mrkva, petržlen) alebo Španielska, Talianska, Turecka, Maroka, Belgicka (rajčiny),“ ozrejmila štátna inšpekcia s tým, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov neuvádzali informáciu o krajine pôvodu zeleniny v dodacích dokladoch, ako to predpisuje príslušné nariadenie.

Tieto informačné náležitosti musia byť čitateľne a zreteľne uvedené na viditeľnom mieste na jednej strane obalu. Podmienkou je, aby boli nezmazateľným písmom vytlačené priamo na obale alebo na nálepke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou obalu alebo je na ňom pripevnená. Informácie o krajine pôvodu zeleniny sa však uvádzali iba v ponukových cenníkoch spoločnosti.

„Ďalej bolo zistené, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uvádzali nepravdivú informáciu o krajine pôvodu zeleniny (v prípade mrkvy a petržlenu) už v interných dodacích dokladoch, kde bola zmenená krajina pôvodu z Poľska na Slovensko,“ upozornila ŠVPS SR.

V zmysle zákona o potravinách boli uložené opatrenia, a to so zákazom predaja klamlivo označeného tovaru. „Orgány úradnej kontroly potravín uložia za zistené nedostatky v daných prípadoch pokutu od 100 do 100 000 eur,“ uviedla inšpekcia, ktorá bude s takýmito kontrolami pokračovať.