VIDEO Drsný odkaz Maroša Kramára vláde: Chceme nové voľby, veľké protesty pokračujú už dnes

BRATISLAVA - Nespokojní Slováci vyjdú do ulíc hlavného mesta aj tento piatok. Organizátori protestu tvrdia, že zmena na poste ministra vnútra, ktorý obsadila Denisa Saková, nič nerieši. Žiadajú preto predčasné voľby. Za tie sa v drsnom odkaze vyslovil aj herec Maroš Kramár.

"Ako tieto dni ukazujú, zmena ministra vnútra nič nerieši. Jediným predpokladom zásadnej zmeny na Slovensku sú predčasné voľby. Preto my, iniciatívy Hnevám sa, Za Slovensko, V teniskách a Teraz, ohlasujeme na piatok 27.4.2018 Protest za predčasné voľby, ktorý sa uskutoční v piatok 27.4. o 17.00 na Námestí SNP v Bratislave," napísali organizátori na sociálnej sieti.

Vysvetlili, že na proteste chcú okrem iného zbierať podpisy pod petíciu za referendum o predčasných voľbách a vyzvať verejnosť na aktívnu pomoci pri ich zbere. "Doteraz sme len prácou našich dobrovoľníkov vyzbierali už 80 tis. podpisov po celom Slovensku. Veríme, že takto vieme skrátiť funkčné obdobie vlády „Fico IV,“ uviedli organizátori.

Tí zároveň vyzývajú aj regionálne občianske iniciatívy, aby sa pripojili k protestom „Za predčasné voľby“ a pomohli so zberom podpisov pod petíciu. "Každá pomocná ruka je vítaná," dodali.

Myšlienku predčasných volieb podporili aj známe osobnosti, ako napríklad herec Marek Majeský, režisér Nikita Slovák či herec Maroš Kramár, ktorý sa nebojí, že by pri predčasných voľbách zavládol chaos, ktorým ľudí strašili aj v roku 1989.

"Nebol chaos, zvládli sme to a prechádzali sme z komunizmu do kapitalizmu. Teraz nás strašia, že by bol chaos, keby boli predčasné voľby, keby sme zvrhli vládu. Nebude chaos, nebojte sa. Všetko bude fungovať tak, ako má," hovorí Kramár vo videu, ktoré zverejnila na Facebooku iniciatíva Hnevám sa.

"Tých, čo sme volili predtým, preukázali svoju neslušnosť, aroganciu, hovoria nám, že tancujeme na hrobe mladých ľudí. Nie my tam tancujeme, ale vy tam tancujete doteraz. Prosím vás, už odíďte, chceme nové voľby. Chceme nových ľudí a hlavne slušných ľudí," dodáva Kramár.