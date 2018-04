Annu Kolesárovú zastrelil za vojny sovietsky vojak: V Košiciach ju vyhlásia za blahoslavenú

V Dóme sv. Alžbety sa 31. augusta uskutoční vigília ako duchovná príprava na slávnostné blahorečenie, pričom celý proces trval od roku 2004. Anna Kolesárová zomrela pre Krista, čo potvrdilo až 38 svedkov a bolo dokázané mučeníctvo. Po súhlase historickej a teologickej komisie ako aj kardinálov bol 7. marca 2018 vydaný dekrét, v ktorom pápež František súhlasil s tým, aby bol Anne Kolesárovej udelený titul blahoslavená.

Koncom tohto týždňa budú exhumované ostatky Anny Kolesárovej, nad čím dohliadne tribunál cirkevných hodnostárov a medicínskych odborníkov. Po odbornom ošetrení budú ostatky ako relikvie vystavené v košickom katedrálnom chráme a v kostole vo Vysokej nad Uhom.

Organizátori očakávajú, že do Košíc príde okolo 30 000 veriacich. Už začal pracovať aj organizačný štáb príprav blahorečenia, ktorý má desať tímov a bude riešiť technicko-organizačné a bezpečnostné otázky.

Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom. Keď mala desať rokov, zomrela jej mama. Po jej smrti prevzala na seba všetky povinnosti, ktoré si svedomito plnila. Keď cez ich dedinu počas druhej svetovej vojny 22. novembra 1944 prechádzala Červená armáda, šestnásťročná Anna sa ukrývala s rodinou a ďalšími ľuďmi v pivnici. Pri prehliadke domov vošiel do pivnice opitý sovietsky vojak. Otec Anne povedal, aby dala vojakovi zajesť. Ona poslúchla a vyšla hore do kuchyne. Vojak začal na Annu naliehať, aby sa mu oddala. Ona sa mu vytrhla z rúk a utekala naspäť do pivnice. Nahnevaný vojak vypálil dve rany. Anna zomierala volajúc meno Ježiša, Márie a Jozefa.

V roku 1999 vznikli z podnetu mladých z Univerzitného pastoračného centra v Košiciach Púte radosti k hrobu Anny vo Vysokej nad Uhom. Organizujú sa niekoľkokrát ročne a zúčastňujú sa na nich stovky mladých ľudí. Postupne vzniklo samostatné pútnické centrum – Dom Anky Kolesárovej, kde sa konajú nielen Púte radosti pre stredoškolskú mládež, ale aj stretnutia celých rodín s deťmi. Dom Anky Kolesárovej ako pútnické centrum má od roku 2007 samostatnú právnu subjektivitu. Ročne centrum navštívi okolo 6 000 ľudí.