VEĽKÉ VAROVANIE! Slovensko zasype ďalší piesok zo Sahary: Vieme, kedy a kde ho bude najviac

Minulý týždeň v pondelok Slovákov opäť prekvapil nános prachových častíc. Všimli si to najmä na povrchu svojich áut, odkiaľ sa častice ťažko zmývajú. Podľa meteorológov však ide o bežný jav, od apríla ide už o tretiu epizódu. Najbližšie sa môžu Slováci podľa predpovede pripraviť na ďalšiu vlnu v stredu a vo štvrtok.

"Na mape možno vidieť, že nejaký saharský prach by sa mal u nás vyskytnúť aj v najbližších dňoch. Prach potom zvykne pokryť zem a predmety najmä počas dažďa, ktorý ho "zmyje". Do vzduchu sa ale môže dostať hocijaký drobný prach, jeho zloženie sa dá zistiť na základe chemickej analýzy," uviedol pre Topky meteorológ Pavel Matejovič.

"Saharský piesok sa však bude nad naším územím nachádzať zhruba v polovičnej koncentrácii, než to bolo na začiatku tohto týždňa, no aj napriek tomu to bude postačovať, aby opäť zašpinil naše autá," uvádza aj stránka imeteo.sk

Ide o bežný jav

"Do našej oblasti prenikajú rôzne vzduchové hmoty, ktoré majú špecifické vlastnosti, rozhoduje o tom rozmiestnenie tlakových útvarov a prevládajúce prúdenie vzduchu. V priebehu roka sa niekoľkokrát stane, že k nám prenikne vzduch aj zo Sahary," povedal meteorológ.

V stredu a vo štvrtok čaká naše územie ďalšia vlna piesku

Piesok zo Sahary môže obsahovať aj drobné prachové častice. "Tie sa dostávajú do vzduchu pri piesočných búrkach a silných výstupných vzdušných prúdoch. Vzdušné prúdy drobné zrnká piesku vynesú veľmi vysoko a atmosférickým prúdením sa potom dostanú aj k nám. Viditeľné to býva najmä v zime, keď saharský prach sfarbí sneh do žlta, čo pomerne často možno pozorovať v Alpách a v horských oblastiach na Balkáne," uviedol meteorológ.

Piesok pochádza aj z iných oblastí

Drobný prach sa k nám však môže odstať aj z iných oblastí, ktoré nie sú pokryté vegetáciou. "Napríklad to býva čiernozem z Ukrajiny. Odkiaľ k nám prach prišiel, sa potom dá analyzovať na základe prevládajúceho prúdenia a tiež zloženia prachových častíc. Existujú dokonca aj webové stránky, ktoré toto monitorujú, napríklad web aténskej univerzity," povedal Matejovič s tým, že na jej webe robia prognózy koncentrácie prachových častíc.

Kotlebovci sa včera rozhodli dať piesok na analýzu, pretože reagoval na magnet. Piesok však môže bežne obsahovať aj čiastočky minerálov či hornín, ktoré reagujú na magnetické pole. Najmä ak obsahujú železo, kobalt alebo nikel. Piesok vzniká zvetrávaním a rôzne poveternostné podmienky ako dážď vietor alebo teplotné zmeny vedú k tomu, že sa postupne rozložia aj nerasty a horniny. To, ako piesok reaguje na magnet, záleží aj od miesta vzniku. Na niektorých miestach, kde sa napríklad ťaží železná ruda, či tam, kde je železitá pôda, môže na magnet reagovať viac. Saharský piesok obsahuje minerály a horniny, ktoré na magnet môžu reagovať.