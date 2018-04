FOTO Prišli skoro: Kliešte zamorili Slovensko, tieto lokality sú najnebezpečnejšie, hrozí vírus

Kliešť prereže ostrými hryzadlami pokožku a sosákom, na ktorom má háčiky, sa prisaje v rane. Čím dlhšie môže cicať krv, tým pevnejšie sa prichytí a tým ťažšie sa ho zbavíte.

Nepríjemný hmyz sa najradšej ukrýva v trávnatých porastoch s výškou od dvadsať centimetrov do jedného metra. Vyskytuje sa v záhradách, parkoch, lesoch a podľa parazitológov sa nachádza aj vo vyšších zemepisných polohách, čo je dôsledok klimatických zmien. Dávajte si pozor a majte na pamäti, že prisatého kliešťa treba odstrániť čo najskôr a správnym spôsobom.

Vo veľkom sa premnožili aj v mestách. V Bratislave sa už vyskytli prípady, kedy sa rodičom zo školských výletov vrátili deti s parazitom. Rodičia by mali svoje deti dôkladne prezrieť aj po každej návšteve ihriska.

Bezpečné odstránenie z pokožky

Dôležité je, aby ste naňho nesiahali holými rukami. Pri vyberaní použite pinzetu, háčik alebo klieštiky. „Nekvapkajte naňho olej ani žiadnu masť, vtedy sa začne dusiť a vyvráti natrávenú krv so slinami späť do rany. Kliešťa uchopte pinzetou alebo háčikom čo najbližšie k hlave. Jemne ním hýbte do strán a potom pomaly, kolmo k pokožke, ho pinzetou alebo háčikom vytiahnite,“ uvádza ÚVZ SR. Kliešťa tiež nevykrúcajte prudko do strán, mohli by ste ho pretrhnúť, v takom prípade choďte k lekárovi, aby ho odstránil. „Po vybratí miesto prisatia hneď vydezinfikujte, rovnako vydezinfikujte použitú pinzetu, háčik alebo klieštiky a dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou,“ dodali parazitológovia.

Zásady ochrany pred kliešťami

Odborníci radia, aby ste sa vyhýbali miestam s vyšším predpokladom výskytu kliešťov, ako sú okraje lesa, vysoké porasty tráv či krovie. Počas pobytu v prírode noste vhodné oblečenie pokrývajúce čo najväčšiu časť tela, hlavne dlhé nohavice, ponožky, vhodnejší je svetlý odev, na ktorom parazita skôr zbadáte.

Používajte repelenty a po návrate domov si dôkladne prekontrolujte celé telo. Kliešť sa najčastejšie prisaje do vlasatej časti hlavy, slabín a podpazušia, za uši, do podkolennej jamky a na intímne miesta.

Kliešte prenášajú nebezpečné choroby

Parazitológovia upozorňujú, že kliešte prenášajú rôzne choroby, medzi ktoré sa radí hlavne kliešťová encefalitída a lymská borelióza.

Kliešťová encefalitída

Ide o akútne vírusové ochorenie, ktoré prebieha v dvoch vlnách. Odborníci z epidemiológie a komunikačného referátu ÚVZ SR vysvetlili, že na začiatku pripomína virózu s bolesťami hlavy, so zvýšenou teplotou, nádchou a pokašliavaním. Príznaky po troch až piatich dňoch ustúpia, no po týždni sa začína druhá fáza s vysokými teplotami, bolesťami hlavy podobnými migréne, stuhnutím šije. V najzávažnejších prípadoch môže choroba viesť až k úmrtiu. U časti chorých môže ochorenie prebiehať ľahko a často býva nerozpoznané.

„Prameňom nákazy v prírode sú divoko žijúce zvieratá. Cicaním na nich sa kliešť infikuje a prenáša nákazu na človeka,“ objasnili odborníci s tým, že tieto infikované kliešte sa vyskytujú predovšetkým v oblastiach, kde žijú rôzne hlodavce a vysoká zver. „Nákazu z divých zvierat môžu kliešte preniesť aj na domáce zvieratá, napríklad na kozy a následne sa vírus dostane do ich mlieka,“ upozornilo komunikačné oddelenie. Inkubačný čas ochorenia je od 7 do 14 dní.

Proti kliešťovej encefalitíde však existuje očkovanie. O vakcínu môžete požiadať svojho všeobecného lekára. Základné očkovanie pozostáva z podania troch dávok vakcíny, prvú je najvhodnejšie aplikovať v zimných mesiacoch. Druhá dávka sa podáva jeden až tri mesiace po prvej, tretia deväť až dvanásť mesiacov po druhej. Existuje aj skrátená schéma očkovania, pri nej sa druhá dávka podáva už za dva týždne. Pred ochorením môžu čiastočne chrániť prvé dve dávky. Kompletné očkovanie ochráni minimálne tri roky, po troch rokoch sa odporúča preočkovanie jednou dávkou očkovacej látky. Protilátky sa vytvoria o desať až štrnásť dní po podaní druhej dávky.

Lymská borelióza

Lymská borelióza je ochorenie, ktoré postihuje celý organizmus. Pôvodcom sú baktérie borélie. Inkubačný čas je niekoľko dní až týždňov a liečba si vyžaduje dlhodobé podávanie antibiotík. Očkovanie neexistuje a prejavuje sa v troch štádiách.

Pre prvé sú typické kožné zmeny, pričom koža okolo miesta vpichu sčervená, začervenanie sa šíri do okolia a súčasne centrum bledne. Môže nastať aj zvýšená teplota, únava, bolesti svalov a kĺbov.

Po niekoľkých týždňoch až mesiacoch nastáva druhé štádium, ktoré sa môže sa prejaviť postihnutím kože, kĺbov, nervového systému, srdca či svalového systému.

Posledné štádium nastáva po niekoľkých mesiacoch až rokoch. Ide najmä o postihnutie centrálneho nervového systému, kožné zmeny, zápaly kĺbov a očnej rohovky.