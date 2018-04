Zlepšenie domáceho cestovného ruchu: Budeme dostávať rekreačné poukážky za stovky eur?

BRATISLAVA - Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) pripravuje zavedenie rekreačných poukážok s hodnotou do výšky päťsto eur. Považuje to za jeden zo systémových nástrojov na podporu domáceho cestovného ruchu, aby Slováci mohli viac cestovať a spoznávať svoju krajinu.

"Zo systému môžu profitovať všetci zúčastnení. Podnikatelia v sektore turizmu, vrátane všetkých infraštruktúr spojených s cestovným ruchom, môžu očakávať rast návštevnosti a vyššiu obsadenosť aj mimo sezóny, zvýšenú spotrebu služieb a tovarov i vyššie príjmy," informovala hovorkyňa MDV Karolína Ducká. "Zároveň by používanie rekreačných poukážok pomohlo aj v boji so šedou ekonomikou v sektore ubytovania a zlepšilo tak výber miestnych daní z ubytovania, čo by pomohlo aj samosprávam," uviedla Ducká.

Slovenská národná strana v stredu oznámila, že navrhuje znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) za ubytovacie služby na 10 %. Zároveň chce do Zákonníka práce presadiť zavedenie cestovných šekov pre zamestnancov v hodnote päťsto eur alebo do výšky minimálnej mzdy. Národniari o týchto návrhoch idú rokovať s koaličnými partnermi.

Ministerstvo dopravy a výstavby víta všetky snahy a kroky, ktoré prispievajú k rozvoju cestovného ruchu na Slovensku. V súčasnosti sa domácemu cestovnému ruchu podľa rezortu naďalej darí. "V prípade zníženia DPH je potrebná zhoda všetkých zainteresovaných strán, predovšetkým ministerstva financií, ktoré je ústredným orgánom pre oblasť daní a poplatkov," dodala Ducká.

Ministerstvo financií SR sa k návrhu na zníženie DPH na ubytovacie služby zatiaľ nevedelo vyjadriť. Príjmy z výberu DPH v tejto oblasti v minulom roku predstavovali 44,3 mil. eur a oproti roku 2016 boli vyššie o 6,4 mil. eur, resp. o 16,9 %.

"Som presvedčený, že je tu čas otvoriť vecnú diskusiu o tejto téme, hľadať možnosti a nástroje ako túto problematiku čo najlepšie uchopiť a zároveň aktivovať segment cestovného ruchu, aj s prihliadnutím na pozitívne ekonomické výsledky Slovenskej republiky," povedal k návrhu na zníženie DPH za ubytovanie predseda SNS Andrej Danko. Pri cestovných šekoch pre zamestnancov sa SNS bude inšpirovať osvedčeným modelom stravných lístkov. "Prichádzame s návrhom, ktorý má veľkú šancu pomôcť cestovnému ruchu. Zamestnávateľom zase otvára nové ponuky ako poskytnúť zaujímavý benefit pre zamestnanca," očakáva Danko.