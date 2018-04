Šokujúce odhalenie z univerzitnej jedálne! Týmto kŕmia budúcich policajtov, FOTO pekelný lepeňák

BRATISLAVA - Neuveriteľné! Keď uvidíte, čo dostávajú na večeru študenti na Akadémii Policajného zboru, slinky vám rozhodne nepotečú. Pred pár dňami sa na sociálnej sieti v skupine Priznania vysokoškolákov objavili šokujúce príspevky od študentov, ktorí dostali do kolien celý Facebook. Takýto "lepeňák" ste ešte naozaj nevideli. Zabodovalo aj "chutné" bravčové v keli. O vyjadrenie sme požiadali aj samotnú Akadémiu Policajného zboru.

Komunita vysokoškolákov sa na Facebooku opäť poriadne zasmiala. Admin stránky Priznania vysokoškolákov 15. apríla uverejnil príspevok, ktorý vyobrazuje "chutnú" večeru študentov na Akadémii Policajného zboru.

„Taká klasická večera na Akadémii Policajného zboru, pretože príprava na prežitie v krutých podmienkach je na prvom mieste“ opísal s humorom admin stránky.

Ryba na večeru.

Najväčšiu priazeň si získal Lukášov komentár. „Toto nás má chrániť?“ uštipačne sa opýtal. „Však to ani "lepeňák" nevie spraviť,“ dodal s výsmechom. No uzemnila ho Katarína, ktorá poukázala na prácu kuchárok. „Robili to kuchárky na večeru. Najskôr si zisti informácie, až potom urážaj policajtov,“ reagovala.

Príspevok rybacích balíčkov nezostal bez povšimnutia. Admin o deň neskôr zverejnil ďalšiu kuriozitu od študenta z rovnakej akadémie. „Bravčové v keli, ryžový šalát,“ napísal. No pri pohľade na tanier to najlepšie vystihol Tomáš. „Nielen to bravčové je v keli,“ zasmial sa.

Bravčové v keli. Ryžový šalát.

Júlia síce študuje na inej škole, no skonštatovala, že ani za ich jedlo sa netreba biť do pŕs.

Bezlepkové špagety.

„Nechcem sa chváliť, ale na naše obedy nemáš,“ podpichla študenta akadémie, ktorý zaslal svoje obedy adminovi. Napísala, že tá zmeska na obrázku mali byť bezlepkové špagety. Smutné je, že mali...

Akadémia Policajného zboru sa nám do uzávierky nevyjadrila.