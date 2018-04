Rodičia POZOR! Táto hračka môže deťom zablokovať dýchacie cesty, hrozí aj zadusenie

Inšpekčná kontrola ukázala, že zajac „GAZELO toys“ vystavuje deti obrovskému nebezpečenstvu. Hrozí zablokovanie dýchacích ciest a riziko zadusenia. Inšpekcia o tom informovala vo svojej správe z 13. apríla. „Hračka je určená pre deti od 18 mesiacov, pričom hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Pri skúšaní sa z hračky oddelili malé časti, pričom niektoré z nich sa aj zlomili a všetky tieto časti úplne zapadnú do valca na malé časti,“ uviedla SOI.

Nebezpečná textilná hračka - Zajac

Textilný zajac pochádza z Číny a predáva sa zabalený v priesvitnom plastovom obale. Hračka je vypchatá mäkkou výplňou, ktorá predstavuje potenciálne riziko. „Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky, hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest,“ varuje inšpekcia, pričom zdôraznila aj riziko zadusenia.

Štátna inšpekcia uložila kontrolovanému subjektu záväzné pokyny, ktoré zakazujú predaj nebezpečných výrobkov a prikazujú ich stiahnutie z trhu. „Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR,“ ozrejmila SOI s dodatkom, že v čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa.

V závere svojej správy informovala, aby spotrebitelia, ktorí si vyššie spomínanú hračku zakúpili, ju vo vlastnom záujme deťom odobrali. „Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena,“ uzavrela SOI.