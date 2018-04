Pri Rajeckých Tepliciach sa zrazili vetrone: Obaja zahraniční piloti mali šťastie v nešťastí

Piloti sú účastníkmi medzinárodnej plachtárskej súťaže Flight Challenge Cup (FCC) Gliding v Prievidzi. Potvrdil to riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline Jaroslav Kapusniak. Doplnil, že krátko po 15. hodine hasičom nahlásili zmiznutie vetroňov z horizontu. "Po príchode na miesto hasiči zistili, že došlo k zrážke. Najskôr bolo hlásené, že je to bez zranenia. Ale po príchode našej jednotky veliteľ zásahu usúdil, že jeden Poliak potrebuje ošetrenie záchrannej zdravotnej služby," dodal Kapusniak.

Podľa Zuzany Farkasovej z Prezídia HaZZ sa vetrone zrazili pri Súľovskom hrebeni v katastri Babkova, hasiči ich vyhľadávali a poskytli obom pilotom prvú pomoc. "Záchranári na mieste ošetrili dvoch mužov. Prvý z nich odmietol prevoz do nemocnice, druhého so zlomeninou ramena previezli do nemocnice v Žiline," informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.