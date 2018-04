Inšpektori boli zhrození: Hnilé mäso, plesnivá ryža či éčkové punčové rezy v našich regáloch

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na svojom webe 10. apríla zverejnila výsledky z februárovej kontroly čerstvého ovocia a zeleniny, ktoré sú bežne predávané v našich potravinových reťazcoch. V priebehu mesiaca inšpektori vykonali 3 261 úradných kontrol a zistili 1 281 nedostatkov. „Uložených bolo 107 blokových pokút v celkovej výške 5 015 eur,“ uviedla ŠVPS SR.

Najviac nedostatkov bolo zistených hlavne v oblasti hygieny predaja, špinavého skladovania a znečistených budov. Mnoho produktov malo nesprávne označenie. Kontrole nevyhoveli ani teplotné režimy v predajniach a poškodené obaly výrobkov.

Špina, mole a plesne vo výrobniach a baliarniach

Inšpektori v interiéroch baliarní a výrobní našli znečistený a olupujúci sa náter stropu, a tiež znečistený náter stien. Naskytol sa im pohľad aj na živé mole v priestoroch múčneho hospodárstva. Prevádzku zamorenú škodcami inšpektori označili ako nezabezpečenú, a to z dôvodu neutesnených dverí, cez ktoré do nej vnikali škodcovia. V niektorých prevádzkach boli aj výtlky na podlahe a z dôvodu znečistenia nevyhoveli hygienickým podmienkam. Na podlahe v pekárňach bola špina a rozsiahle plesne. „V miestnosti, kde sa balia záviny, výskyt plesní a opadaná omietka nad schodmi, výskyt nepotrebného materiálu, kde sa balia výrobky, otvorený priestor do nevýrobných priestorov, kde bol nepotrebný materiál,“ informovala inšpekcia, pričom uložila pokuty aj za suroviny po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti, ktoré boli skladované spolu so surovinami určenými na výrobu. Traja pracovníci dokonca nepredložili doklad o odbornej spôsobilosti.

Samé pavučiny a kopa prachu vo veľkoobchodných skladoch

Inšpektori si posvietili aj hygienu v distribúcií, skladoch a v preprave. V mnohých prípadoch išlo o zaprášenú podlahu pod paletami, pod ktorými sa nachádzali aj iné nečistoty a pavučiny. Rovnako našli aj potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, ktoré boli skladované s potravinami určenými na predaj.

Lepkavá podlaha, mastnota, korózia a hnilé mäso v obchodoch

Najhoršie dopadli samotné obchodné siete a predajne, v ktorých bežne nakupujeme. Okrem znečistených podláh a chumáčov prachu v kútoch, inšpektori zaznamenali aj zalepené podlahy od ovocných džúsov a rozliaty olej pod regálom s paletou cukru. „Na predajnej ploche boli v chladiacom zariadení s ponukou mliečnych výrobkov koše s koróziou, na predajnej ploche na úseku predaja pekárskych výrobkov bolo zistené poškodenie plastových krytov na boxoch, v ktorých sú uložené nebalené pekárske výrobky – rožky,“ informovala ŠVPS SR.

Pokuty padali aj z dôvodu zlého zaobchádzania s tovarom. Zamestnanci bez hygienických rukavíc prichádzali do priameho styku so sortimentom z oddelenia lahôdok.

V priestoroch zázemia a vo vonkajšom sklade boli zas plesne, trus po hlodavcoch a olupujúca sa omietka. „Deratizačná kazeta znečistená, predaj tovaru po dobe spotreby, chladiace vitríny znečistené s porastom plesne, korózia,“ priblížila inšpekcia. Kontrola zázemí tiež nepotešila. Na ženskom záchode absentovalo mydlo a papierové utierky. Inšpektori našli aj 14 druhov potravín, ktorým chýbalo označenie v slovenskom jazyku. „Mraziace zariadenie na hlbokozmrazenú zeleninu - nameraná teplota -7,9 stupňov, výrobca požaduje teplotu -18 stupňov Celzia,“ deklarovala ŠVPS SR.

Nejedlé ovocie a zelenina

Pri kontrole oddelenia zelovocu inšpektori zistili, že chladiaca vitrína na čerstvú zeleninu umiestnená na predajnej ploche bola znečistená od mechanických nečistôt, zvädnutých listov zo zeleniny a pod ochrannými krycími mriežkami boli popadané nečistoty zo zeleniny. „Predaj 5 druhov plodín nevhodných na ľudskú spotrebu - 4 druhy ovocia (jablká, 3 druhy hrozna) a 1 druh zeleniny (chren)“ upozornila inšpekcia.

Nevyhovujúce vzorky potravín

V punčovom reze bola zistená prítomnosť farbív a v bravčovom mäsovom balíčku a v čiernom korení zasa našli salmonelózu. Petržlen mal zvýšený obsah dusičnanov a klobása prekročila nadlimitné množstvá obsiahnutých látok. Nevyhoveli ani sušené hrozienka, ktoré sa vydávali za slovenský výrobok. Kontrolóri objavili aj dlhozrnnú ryžu Basmati, ktorá bola zatuchnutá plesňou. Prepadla aj presolená gazdovská slanina a chladené bravčové pliecko, ktoré bolo skazené.

Inšpekcia v sledovanom období v správnych konaniach uložila aj ďalšie pokuty. „Pokuty boli uložené vo výške 141 990 eur. Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 2 088,1 eura, najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 40 000 eur“ informovala ŠVPS SR.