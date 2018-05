Z pohľadu na národný park mrazí: Na mape vyzerá ako rúbanisko, zarážajúce tvrdenie ochranárov

NAPANT na satelitnej snímke

BRATISLAVA – Najväčšia prírodná katastrofa za posledných sto rokov v najväčšom horstve Slovenska dodnes vyvoláva nepokoje. Polovica národných parkov by mala byť podľa ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) do roku 2025 bezzásahová. No mapka, ktorú na sociálnej sieti v skupine Slovenský ochranársky snem zverejnila Katarína Grichová, vyráža dych.