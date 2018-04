V Rankovciach majú milionársku štvrť: FOTO Obývajú ju Rómovia, stavali vlastnými rukami

Do Rankoviec sme sa vybrali niekoľko dní pred Veľkonočnými sviatkami. Dedina sa na prvý pohľad nelíši od ďalších malých obcí na východe Slovenska. Je úhľadná, čistá, autobusové zastávky sú pekné farebné. V strede dediny je kostol a tiež dve komunitné centrá.

V tejto pokojnej dedine žije okolo 900 ľudí a až 85 percent (cca 760) z nich sú Rómovia Už od skorého rána sme videli na uliciach aktivačných pracovníkov – Rómov, ako čistia a upratujú okolie a na kopci sa týčia malé novostavby. A práve tie nás zaujímali najviac. Postavili si ich samotní Rómovia, ktorí začali svojpomocne stavať domy, vďaka neziskovej organizácií Projekt DOM.ov.

Aby však nedošlo k omylu, pomoc neznamená to, že dostali peniaze a začali stavať alebo im niekto domy postavil. Domy si postavili presne tak, ako bežní občania. To znamená, museli si nasporiť, získať pozemok, vybaviť pôžičku, začať ju splácať a dom stavali vlastnými rukami s pomocou širokého príbuzenstva.

Keď majú dom, tak aj pracujú

S výstavbou domov začali v roku 2013 a najskôr to bol pilótny projekt spoločnosti ETP Slovensko. „Začiatky boli veľmi ťažké. Málokto tomu veril, ale keď si už štyria postavili prvé domy, tak sa nedôvera prelomila,“ hovorí terénny sociálny pracovník a miestny občan František Turták. Samotnej komunitnej práci sa už venuje 20 rokov a, keďže je sám Róm, dôkladne pozná problémy svojich spoluobčanov.

„Začali tomu veriť a najmä to, že si postavili domy legálne na svojich pozemkoch aj ostatných motivovalo. Zlepšila sa aj zamestnanosť. Kým pred 4 rokmi pracovali z obce len traja, tak dnes pracuje okolo 40 ľudí. Väčšina z nich v Košiciach, kde denne dochádzajú autami. Každý mesiac však získajú prácu ďalší 3 až 4 ľudia,“ dodáva Turtok. V praxi sa tak potvrdilo, že ak Rómovia majú vlastné domy, ktoré musia splácať, tak si aj aktívne hľadajú prácu a sú zodpovednejší.

Ako to funguje

Po prvých štyroch postavených domoch sa o výstavbu začali zaujímať i ďalší občania. Druhú fázu výstavby už prevzala nezisková organizácia Projekt DOM.ov a v rámci nej už postavili 10 domov. Riaditeľ organizácie Martin Vavrinčík vysvetlil, ako to vlastne funguje.

„Každý, kto sa zapojí do projektu, musí aspoň rok sporiť a to minimálnu čiastku 50 eur mesačne. Veľmi prísne sledujeme to, že každý mesiac klienti na vkladnú knižku musia vložiť túto sumu. Je to kontrola alebo test ich vlastnej motivácie a zároveň budovanie návyku na splácanie samotnej pôžičky. Po roku majú našporené 600 eur a za túto čiastku s pomocou obce si kúpia pozemok. Potom požiadajú o pôžičku vo výške 9000 eur v Slovenskej sporiteľni s ktorou spolupracujeme. Pôžička je rozvrhnutá na 12 rokov s mesačnou splátkou približne 70 až 80 eur," hovorí.

Výstavba domu aj s projektovou dokumentáciou vychádza na 12 až 13 tisíc eur. Pôžičku však dostanú len tí, ktorí pracujú. Banka má na svojich klientov také isté požiadavky ako na každého iného. Za pôžičku ručia domom a pozemkom. „Ale samozrejme nie všetci to zvládnu. Úspešnosť je 50 percentná. Máme rodinu, ktorá už štvrtýkrát sporí. Podmienky sú ozaj prísne a nedovolíme klientom začať stavať, kým si nie sme istí, že sú na to pripravení, vedia zvládnuť samotnú výstavbu a že budú schopní potom aj splácať tú pôžičku," dodal Vavrinčík.

Milionárska štvrť

Momentálne sú v Rankoviach už v tretej fáze výstavby, v ktorej je rozostavených 14 domov a začali ich stavať na jeseň. Už tento rok by mali byť skolaudované. Rómovia si navzájom pri stavbách pomáhajú a svoju lokalitu, kde nové domy stoja, nazvali Milionárska štvrť.

Ochotne nás pustili aj dnu, a i keď nie všetky domy majú omietky, vo vnútri sa zariadili podľa svojho vkusu. Majú však čisto a v mnohých domoch nechýba krb, ako symbol rodinnej pohody. Jedným z prvých, ktorý si dom postavili, je Rudolf Tancoš.

V svojom dome býva už od roku 2013 aj so svojou manželkou a piatimi deťmi. Bývanie si nevie vynachváliť, je zamestnaný a pôžičku poctivo spláca: „Nedá sa to porovnať s tým, ako sme žili predtým. Máme elektrinu a kúpil som si aj solárne panely.“ Jeho domček je menší a vyšiel ho na 6 tisíc eur. Pôžičku bude splácať do roku 2023.

V obci už majú vytipované ďalšie pozemky a v spolupráci so samosprávou a bankou už pripravujú štvrtú fázu. „To znamená, že klienti si začínajú sporiť. Záujem má 20 občanov, ktorí si už založili vkladné knižky. Po roku, ak budú pripravené pozemky, infraštruktúra a zmenený územný plán, si mohli začať stavať vlastné domy," dodáva Vavrinčík. Podobné projekty pripravujú aj v ďalších obciach s väčšinovou rómskou komunitou, ako Lenartov, Lukov, Kojatice, Fička a ďalšie.