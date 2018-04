POZOR, známy obchodný reťazec mení otváracie hodiny: Po deviatej večer už nenakúpite

Nové otváracie hodiny sú stanovené v pondelok až v sobotu od 7.00 do 21.00 h a v nedeľu od 8.00 do 20.00 h. Výnimkou má byť len prevádzka v bratislavskom obchodnom centre Avion, ktorá bude otvorená od pondelka do nedele v čase od 8.00 do 21.00 h. Spoločnosť tvrdí, že zmena bola urobená s ohľadom na zamestnancov.

„V rámci našej firemnej kultúry nám záleží na vyváženom pracovnom a osobnom živote našich zamestnancov. Chceme, aby mohli viac času venovať svojim rodinám či blízkym," uviedla hovorkyňa spoločnosti Lucia Langová pre TV Markíza.

Podľa nej skrátenie otváracích hodín nebude mať žiadny vplyv na dohodnuté zmluvné podmienky zamestnancov.