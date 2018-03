Živelná pohroma v útulku na východe: FOTO Psíky mrznú v ľadovej vode, čas je neúprosný

Občianske združenie Pomoc psíkom na východnom Slovensku zverejnilo na svojom Facebooku výzvu, v ktorej prosí ľudí o pomoc. Útulok už našiel vhodné riešenie, ako problém odstrániť, no tu stojí ďalšia prekážka. Rekonštrukcia stojí priveľa a čas sa neúprosne kráti. Preto útulok apeluje na ľudí, ktorým život zvierat nie je ľahostajný, aby prispeli hoci aj eurom.

Štvornohí útulkáči prežívajú v hrozivých podmienkach zo dňa na deň. V jednom koterci sa teraz tlačia aj šiesti. Útulok vo Veľkých Kapušanoch na východnom Slovensku bojuje so živelnou pohromou. Napriek tomu, že funguje len dva roky a je takpovediac nový, nepočítali, že jedného dňa budú čeliť obrovskému problému s betónom.

Zaplavený útulok vo Veľkých Kapušanoch

S odstupom času sa zistilo, že pozemok, na ktorom sa nachádza útulok a javil sa ako ideálny, má obrovský nedostatok. „Starý asfaltobetón sa rozpadáva, povrch je nerovný. Keď prší alebo sa topí sneh, na niektorých miestach stojí 20 centimetrov vody a psy stoja v nej,“ píše občianske združenie na svojom Facebooku.

Košický útulok si tak prenajal aj vedľajší pozemok, na ktorom sa postavil ďalší výbeh. Chvíľu to bolo v poriadku, no daždivé počasie opäť všetko skomplikovalo. „Následkom dažďov stúpla spodná voda a celý výbeh sme museli na niekoľko týždňov uzatvoriť, pretože bol celkom zaplavený,“ píše útulok.

Pracovníci ihneď konali a nakúpili kamene, ktoré umiestnili do výbehu. No ukázalo sa, že jedna vrstva nestačí. Tento rok ju potrebujú navýšiť. „Útulok potrebuje nový betónový povrch, ktorý bude vyspádovaný do žľabov a odtiaľ do žumpy,“ vysvetľuje OZ s tým, že o povolenie požiadali aj mesto, ktoré im vyhovelo.

Avšak je potrebné, aby sa zabetónovala plocha, ktorá má rozlohu 700 metrov štvorcových. A náklady na tak rozľahlú plochu sú až 7-tisíc eur. Okrem toho sa potrebujú postaviť aj nové žľaby a nová žumpa. Ďalej je potrebné zafinancovať aj stavebné práce s bagrom, spraviť dieru na žumpu a zrealizovať potrebné spoje. „Celková suma sa vyšplhala na 14-tisíc eur,“ uvádza útulok.

Podotkol, že vôbec tu nejde o cenu za luxus, je to cena za bezpečné, suché a zdravé koterce. Občianske združenie Pomoc psíkom na východnom Slovensku chce len koterce, v ktorých si psy nezmáčajú labky a neprechladnú. „Vyzývame každého, komu nie je osud pouličných psíkov z východu ľahostajný, pomôžte,“ prosí o pomoc útulok.

Na záver združenie uviedlo, že najnovšie začali s prvými prácami. „Prišiel bager, urobil dieru na žumpu, objednali sme žumpu, nakúpili sme žľaby, prišli robotníci a začali rezať diery na žľaby,“ napísali pracovníci na sociálnej sieti.

Všetky práce sa vykonávajú postupne, pretože nedokážu naraz vyprázdniť útulok, v ktorom prichýlili takmer 1600 psíkov z ulice. V najbližších dňoch očakávajú prvú časť betónu. „Prosíme, pomôžte nám, za každé euro sme vám vďační,“ napísal útulok vo svojej výzve.

Útulok v závere uverejnil číslo účtu, kde môže každý akoukoľvek sumou prispieť.

Transparentný účet pre SK platby (IBAN): SK8883300000002400903515

Transparentný účet pre CZ platy: 2400903515/2010

Účet pre anonymných darcov (IBAN): SK3502000000003479329759

Do poznámky napíšte KOTERCE.