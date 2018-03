FOTO V Bratislave protestovalo vyše 400 cyklistov a chodcov: Veci sa dali do pohybu

Cyklokoalícia zorganizovala protest za zlikvidovanie radiálnej cyklotrasy

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že po stredajšej protestnej jazde sa dali veci do pohybu. Vyše 400 cyklistov a chodcov sa rozhodlo vyjadriť svoj nesúhlas so zrušením oddeleného cyklopruhu na dunajskej promenáde v centre hlavného mesta. Poslanci z mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili návrh uznesenia, v ktorom požadujú vybudovanie oddelenej cyklotrasy.