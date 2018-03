Slovenské železnice zaznamenali najväčší úspech za posledné roky: Riaditeľ prezradil vízie

BRATISLAVA – Ukázalo sa, že Slováci čoraz viac využívajú služby slovenských železníc. V najnovšej výročnej správe o tom informuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá za rok 2017 eviduje nárast až o 17 percent. Za uplynulý rok prepravila až 72,5 milióna cestujúcich. V porovnaní s číslami spred dvoch rokov je to markantný rozdiel. Spoločnosť svoj úspech pripisuje hlavne rozsiahlej rekonštrukcii vlakov a zlepšeniu pohodlia pre cestujúcich.

Slovenské železnice zaznamenali viditeľný úspech za rok 2017, kedy prepravili až 72,5 milióna cestujúcich. Ako ZSSR uvádza, v porovnaní s obdobím pred zavedením bezplatnej prepravy sa počet cestujúcich zvýšil o 53,3 percent, čo celkovo predstavuje 47,3 milióna cestujúcich.

Za úspechom stojí aj znovuzavedenie a zdvojnásobnenie počtu InterCity vlakov (IC), ktoré za uplynulý rok priniesli do spoločnosti až 80,7 milióna eur. Oproti roku 2015 je to až 15-percentný nárast.

Ak ide o počet prejdených kilometrov, ZSSK v dopravných úkonoch za rok 2017 eviduje 32,6 milióna kilometrov, z toho na základe objednávky štátu dopravné služby vo verejnom záujme činia 31,4 milióna vlakových kilometrov. „Úspechom súčasného manažmentu je aj reštrukturalizácia financovania spoločnosti, ktorá v porovnaní s plánom pozitívne ovplyvnila hospodársky výsledok ZSSK a priniesla úsporu súvisiacich nákladov takmer 800-tisíc eur, v porovnaní s rokom 2015 zníženie o 6,8 percenta,“ uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Tajomstvo úspechu je skryté v inovácii

Podpredseda predstavenstva Patrik Horný, ktorý je zodpovedný za stratégiu a transformáciu slovenských železníc, povedal, že celá spoločnosť prešla zmenami v systéme. „Vykonali sme zásadné zásahy do systému obehov našej techniky, zmeny v riadiacich procesoch a tiež v pružnosti údržby, ktoré nám umožnili významne zvýšiť produktivitu práce našej spoločnosti ako celku,“ vysvetlil Horný.

Úspech pripisuje aj správnym rozhodnutiam a zodpovedným zamestnancom. „Samozrejme, je to len začiatok procesu a my sme veľmi vďační našim zamestnancom za ich úsilie. Ten istý počet zamestnancov predal skoro dvojnásobok cestovných dokladov. Viaceré kroky predstavenstva ZSSK smerujúce napríklad k zmene motivačného systému, optimalizácii turnusov a k transformácii údržby sú dlhodobé a nie je možné očakávať výsledky v priebehu jedného roka, no zdá sa, že naše rozhodnutia boli pre cestujúcich a štátnu pokladnicu prínosné. Keď sa zlepšíme interne, budeme schopní ponúknuť našim zákazníkom lepšiu službu,“ dodal podpredseda predstavenstva ZSSK.

Generálny riaditeľ spoločnosti novinárom povedal o ďalších víziách

Horného vyjadrenie doplnil aj generálny riaditeľ ZSSK na utorkovom stretnutí s novinármi (20. marca), kde oznámil, že železničná spoločnosť sa usiluje priniesť aj nové spoje práve do takých regiónov, kde nie je automobilová doprava pre cestujúcich optimálna. Vysoký percentuálny nárast za rok 2017 pripísal aj zlepšeniu služieb zákazníkom. „Veríme, že je to aj vďaka tomu, že dokážeme adresnejšie reagovať na potreby a potenciálne potreby cestujúcich spôsobom, akým staviame grafikon vlakovej dopravy,“ povedal Hlubocký.

Generálny riaditeľ železníc predpokladá, že potenciál pre rok 2018 bude nárast cestujúcich vo vlakoch o dva až dva a pol milióna.

Pokiaľ ide o hospodársky výsledok za rok 2017, dopravca očakáva na základe predbežných a neauditovaných výsledkov za minulý rok stratu štyri milióny eur. V porovnaní s rokom 2016 to predstavuje zlepšenie, keďže vtedy firma dosiahla stratu 5,2 milióna eur. Dôvodom pre zlepšenie hospodárenia firmy v roku 2017 bolo podľa Hlubockého efektívnejšie vnútorné nakladanie s majetkom. Zvýšila sa napríklad obrátkovosť vlakov, čiže ich využívanie v prevádzke je efektívnejšie. „Tiež sme mali vyššie tržby, čo je spôsobené nárastom cestujúcich. Čiže to je viacero faktorov, pre ktoré sa nám darí znižovať stratu,“ vysvetlil Hlubocký.