Je v domácom väzení vo Viedni, chcú ho v USA: Putinov oligarcha má styky s ruskou mafiou aj Vadalom

BRATISLAVA - Spojené štáty sa opäť pokúsia o vydanie oligarchu Dmytra Firtaša (52) (pozn red. po anglicky Dmytro Fisrtash), ktorý už 4 roky žije v domácom väzení v neďalekej Viedni. Muž blízky ruskému podsvetiu a prezidentovi Vladimírovi Putinovi je podozrivý z úplatkárstva a založenia zločineckej skupiny. Jeho meno figuruje aj v kauze ovplyvňovania amerických volieb Ruskom. Miliardár má obchodné väzby na Paula Manaforta, bývalého manažéra predvolebnej kampane Donalda Trumpa. Jeho pôsobeniu sa však nevyhlo ani Slovensko. Zaujímavé je, že ho so súčasnou kauzou talianskej mafie na Slovensku spojil konkrétny obchod s Antoninom Vadalom, ktorý prebehol iba nedávno.

Firtaša zadržali v marci 2014 v jeho kancelárii vo Viedni na základe žiadosti Spojených štátov o vydanie na trestné stíhanie. Ukrajinský podnikateľ sa preslávil ako investor a člen predstavenstva akciovej spoločnosti RosUkrEnergo zaregistrovanej vo Švajčiarsku (zrušená v roku 2014), ktorá sprostredkovala obchod so zemným plynom medzi Ruskom a Ukrajinou. O pár dní neskôr ho prepustili na slobodu po zložení kaucie v rekordnej výške 125 miliónov eur, ktorú za neho zaplatil ruský oligarcha Vasilij Anisimov.

Rozhodol sa zostať v Rakúsku, pretože sa obával, že z inej krajiny by ho do USA vydali a ani jeho kamaráti by mu v Rusku nezabezpečili, že nepríde o život. V USA po ňom bažili kvôli obvineniam, že poskytol úplatok vo výške 18,5 miliónov dolárov indickým politikom za to, že získa povolenia na ťažbu titánu. Veľká porota ho obžalovala z uplácania už v roku 2013. Spolupráca sa ale nakoniec neuskutočnila a rakúsky súd vtedy rozhodol, že zo strany USA išlo o politické motívy.

Rakúske úrady však Firtaša vo februári 2017 opäť zatkli, obmedzili na osobnej slobode a je v domácom väzení. Nad Firtašom stále visí možnosť, že ho napokon vydajú do USA, čomu sa zubami nechtami bráni nielen on, ale aj jeho právni zástupcovia. Minulý týždeň o obnovení vydávacieho procesu informoval Chicago Tribune.

Nitky vedú k Donaldovi Trumpovi

Dmytro Firtaš úzko spolupracoval s bývalým poradcom Donalda Trumpa Paulom Manafortom a súčasnému americkému prezidentovi by nemuselo hrať do karát, keby oligarchu vydali USA, kde by mohol zverejniť informácie nielen o ňom, ale aj politikoch v Rusku, či na Ukrajine, s ktorými mal taktiež veľmi dobré vzťahy.

Treba pripomenúť, že Manafort rezignoval na svoj post po tom, čo vyšlo najavo, že prijal v roku 2010 úplatok od ukrajinského exprezidenta Viktora Janukovyča. Išlo o nemalých 13 miliónov dolárov, pričom za týmito peniazmi mal stáť najmä samotný oligarcha a niekdajší druhý najbohatší muž Ukrajiny Firtaš. Manafort totiž Janukovyčovi ako jeho poradca mal pomôcť v roku 2010 vyhrať prezidentské voľby. Američan ale tieto väzby odmieta. Tajná dohoda má údajne existovať aj medzi Trumpovou kampaňou a Ruskom.

Paul Manafort

Manaforta vo februári tohto roka obvinil špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller z tajného náboru skupiny bývalých európskych politikov na podporu Ukrajiny v USA. Manafort mal týmto expolitikom, prezývaným "Habsburská skupina", zaplatiť v rokoch 2012 a 2013 v prepočte dva milióny eur z účtov offshorových bánk. Skupina následne lobovala medzi členmi Kongresu a inými americkými činiteľmi. Je pritom nezákonné, aby Američan riadil cudzincov lobujúcich v USA bez upovedomenia rezortu spravodlivosti.

Muellerov tím obvinil Manaforta zo sprisahania, prania špinavých peňazí, vystupovania v úlohe neregistrovaného agenta pre zahraničnú entitu a nepravdivého tvrdenia. "Habsburská skupina" pozostávala z vysoko vplyvných Európanov, ktorí mohli presadzovať agendu Ukrajiny "bez akéhokoľvek viditeľného vzťahu" s ukrajinskou vládou, uvádza sa v novom obvinení. Vo vyšetrovacej správe sa píše, že skupinu viedol nemenovaný "bývalý európsky kancelár". Výraz kancelár sa používa iba v niekoľkých krajinách vrátane Nemecka či Rakúska.

Fotografia s Janukovyčom z roku 2012

Manafort mal mať podľa The Daily Beast prepojenie aj na ruský organizovaný zločin a to prostredníctvom spoločnosti Lucicle Consultants Limited, ktorú použil na prevedenie miliónov dolárov do USA. Táto cyperská firma získala milióny od podnikateľa a ukrajinského poslanca Ivana Fursina, ktorý je úzko spojený s jedným z najznámejších zločincov Ruska Semjonom Mogilevičom.

Styky s bossom ruskej mafie

Väzby na jedného z bossov ruskej mafie Mogileviča má mať rovnako aj Firtaš, čo je jeden z dôvodov, prečo USA žiada jeho vydanie. Americkí vyšetrovatelia Mogileviča podozrievajú z mnohých ťažkých zločinov. Jeho trestné stíhanie v Rusku sa skončilo bezvýsledne a Firtašovo meno sa podľa ruských advokátov v súdnych spisoch neobjavuje. Semjon Mogilevič pritom pôsobil aj na Slovensku a mal najmä v turbulentných 90-tych rokoch blízko k vtedajším mužom podsvetia, ku ktorým patril aj gang pápayovcov.

Mogilevič je považovaný za jedného z najnebezpečnejších gangstrov na svete a podľa FBI je zodpovedný za obchodovanie so zbraňami, zabíjanie na objednávku a medzinárodnú prostitúciu.

Hrozba pre Putina

Ruský politológ Andrej Piontkovskij označil Firtaša za jedného z hlavných Putinových bankárov.a jeho zadržanie malo byť priamym zásahom do Putinovho okolia. „Firtaš vie o Putinovi veľa, rovnako ako o ruskom štátnom plynárenskom monopole Gazprom. Ďalšími Putinovými bankármi sú oligarchovia Roman Abramovič a Gennadij Timčenko,“ uviedol v roku 2014 Piontkovskij.

Firtaš bol podľa ruských analytikov zasvätený do všetkých tajov Gazpromu, ktorý v Rusku ovláda politiku, ekonomiku, médiá i šport. „Výsluch Firtaša môže byť pre Kremeľ veľmi nepríjemný. Oligarcha vie veľa nielen o Putinovi, ale napríklad aj o Julii Tymošenkovej,“ uviedla agentúra Unian.

Kto je Dmytro Firtaš

Dmytro Vasylovič Firtaš sa narodil v roku 1965 na Ukrajine. Svoju obchodnú kariéru začal takmer okamžite po ukončení povinnej vojenskej služby. Založil spoločnosť v meste Chernivtsi a začiatkom 90-tych rokov sa presťahoval do Moskvy. V roku 2007 vznikla súkromná medzinárodná skupina spoločností Group DF, ktorá konsolidovala obchodné aktíva Firtašových podnikov v rôznych odvetviach. Group DF v súčasnosti zahŕňa aktíva v chemickom priemysle, energetickom sektore či nehnuteľnostiach.

V roku 2008 Firtašova spoločnosť spolupracovala s firmou Paula Manaforta na projekte vo výške 895 miliónov dolárov na zrekonštruovaní hotela Drake v New Yorku na luxusné centrum, ktoré sa nazýva Bulgari Tower. Podľa súdnych záznamov Firtašova firma plánovala investovať 100 miliónov dolárov do projektu, no dohoda nikdy nebola spečatená, uvádza sa vo wikipédii. Julia Tymošenková pritom v roku 2011 podala na civilný súd v USA žalobu na Firtaša, že spoločný projekt mal byť iba pračkou peňazí.

Od roku 2003 bol Firtaš spolumajiteľom rusko-ukrajinskej spoločnosti RosUkrEnergo (polovicu v roku 2009 vlastnil ruský plynárenský gigant Gazprom a 5 % Ivan Fursin) a ovláda väčšinu ukrajinského titánového priemyslu. Získal kontrolu nad bývalými štátom vlastnenými titánovými zásobami na Ukrajine v roku 2004. Vlastní aj niekoľko chemických závodov.

Experti poukazujú na to, že aby mohol vlastniť polovicu spoločnosti RosUkrEnergo, musel mať veľmi dobré styky s Kremľom. Za všetkým však vidia korupciu a prevádzanie obrovských peňažných súm na súkromné účty. Nič z toho by sa nemohlo stať bez toho, aby o tom vedeli vplyvní politici.

Firtaš sa stal napokon jedným z popredných investorov v energetickom sektore a chemickom priemysle v strednej a východnej Európe. Jeho závody a spoločnosti sú prítomné na Ukrajine, v Nemecku, Taliansku, na Cypre, v Tadžikistane, Švajčiarsku, Maďarsku, Rakúsku a Estónsku. Vlastní sedem televíznych kanálov aj vplyvnú kyjevskú tlačovú agentúru na Ukrajine.

Slovenská a česká stopa

Od roku 2007 do 2014 bola firma RosUkrEnergo spoločníkom v slovenskej eseročke s názvom Engas, ktorej predmetom činnosti je plynárenstvo a výroba plynu. V rovnakom čase pôsobil v dozornej rade aj český podnikateľ Filip Dušek.V obchodných kruhoch sa popráva, že práve Dušek spravuje majetok oligarchu v Čechách a na Slovensku. Podľa registra partnerov verejného sektora figuruje v desiatkach firiem z Cypru a iných daňových rajov. Poverovaciu zmluvu má dokonca podľa dokumentov podpísanú aj s Rusom Uadom Uzbekovom z Gazpromu a šéfom v KazRosGas. (Jeho synn Ildar má za manželku Elenu, dcéru Alexandra Shchukina, ruského oligarchu žijúceho v Británii.

Práve Dušek vlastnil aj firmu Redo Water, ktorú iba pred pár mesiacmi predal momentálne najznámejšiemu talianskemu podnikateľovi a už teraz väznenému Antoninovi Vadalovi. Táto spoločnosť podľa obchodného registra patrí Vadalovi od vlaňajšieho novembra a premenovala sa na Vadala Group CZ. Firma stále sídli na najdrahšej českej ulici Na Příkopě v Prahe, podniká v biznise s realitami a nemá takmer žiadny majetok. Informovala o tom Mladá fronta Dnes (MfD).

Áno, ide o jednu z firiem Taliana Antonina Vadalu, ktorý podniká s poľnohospodárskou pôdou na východe Slovenska a zaujímala sa o neho nielen slovenská polícia v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka, ale vo svojej rodnej krajine ho podozrievajú zo zapojenia do biznisu s drogami a je spájaný s talianskym mafiánskym klanom Ndrangheta.

Dušek koncom februára ČTK povedal, že s Vadalom nikdy nepodnikal a ani s ním nepodniká. Vlani v novembri predal Vadalovi stopercentný podiel v ekonomicky neaktívnej firme Redo Water, ktorá bola bez majetku. "Mal som voľbu spoločnosť nechať zlikvidovať, čo bolo spojené s nákladmi, alebo ju predať za nominálnu cenu. Nepoznal som a nepoznám zamýšľané obchodné aktivity pána Vadalu s touto spoločnosťou," doplnil Dušek.