ONLINE Budúci ministri sa vystriedali u Kisku: Priznanie smutného Druckera, rodina bola proti

Po neúspešnom pokuse sa Pellegrini opäť stretol s prezidentom. Ešte v utorok podvečer oznámil nové meno na ministra vnútra, namiesto neúspešného Ráža Pellegrini navrhol súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera. Na jeho miesto by mala nastúpiť štátna tajomníčka Andrea Kalavská. Všetci nominanti na ministrov sa dnes stretnú s prezidentom Andrejom Kiskom.

Plánované stretnutia u prezidenta:

09:30 Gábor Gál / 11:30 Ľubica Laššáková / 14:00 Richard Raši / 14:30 Tomáš Drucker / 15:00 Andrea Kalavská

Vyhlásenie Andreja Kisku po stretnutiach

Andrea Kálavská po stretnutí s prezidentom

Tomáš Drucker po stretnutí s prezidentom

Raši po stretnutí s prezidentom

16:14 Kiska informuje o ďalšom postupe

"Svoje právomoci prezidenta som využil na hranicu svojich zvyklostí a možností. Odmietol som prvý bávrh na vymenovanie vlády. Dnes mi doručil pán Pellegrini nový návrh a následne som rokoval s novými ministrami. Rozhodol som sa, že zajtra vymenujem pána Pellegriniho za predsedu vlády a akceptujem jeho návrh na nových ministrov. Táto vláda nahradí vládu Roberta Fica. So zložením vlády nie som spokojný na sto percent, ale ako hlava štátu neprekročím hranicu ústavy. Slovensko je parlamentnou demokraciou a väčšina poslancov vyjadrila dôveru."

16:06 S Baštrnákom sa osobne nepozná. Rovnako podľa jej slov nemôže za to, čo robil jej svokor. "Ja som si vzala svojho manžela, nemôže za to, čo robil jeho otec."

16:05 Kálavská má strach zo všetkého. "Mám strach, či splním všetky očakávania, ktoré na mňa ľudia majú." Stopercentne neplánuje stranícku kariéru.

16:04 "Ja budem riadiť rezort ako lekár. Záleží mi na tom, aby keď sa vrátim moji kolegovia mali lepšie podmienky," povedala Kálavská.

16:03 Tento post prijala s pokorou. Zamerať sa chce na dokončenie projektov, ktoré začali pred dvoma rokmi s Druckerom.

16:02 Funkciu ministerky zdravotníctva ponúkol Kálavskej Drucker. "Mala som obrovský problém prijať túto funkciu, tak ako som mala problém prijať miesto štátnej tajomníčky."

15:50 Reakcie Eleny Červeňákovej z hnutia OĽaNO

"Pani Andrea Kalavská by nemala viesť jeden z kľúčových rezortov novej vlády SR. Nedôvera v jej osobu vychádza aj z medializovaných správ o možnom konflikte záujmov. Keďže jej manžel robil manažéra vo farmaceutickej firme Pfizer a ona mala ako štátna tajomníčka MZ SR na starosti lieky, čo nenasvedčuje tomu, že dokáže nestranne viesť rezort. Rovnako zarážajúca je aj informácia o tom, že jej svokra súdia v Česku za podozrenie z korupcie v zdravotníctve. Pani Kalavská doposiaľ na ministerstve zastávala pozíciu prvej štátnej tajomníčky, pričom krízový manažér Drucker ide zachraňovať dôveru vlády cestou ministerstva vnútra SR."

15:40 Andrea Kalavská u prezidenta Kisku:

15:33 „Neprijal som túto ponuku s radosťou, ale s mierou zodpovednosti. Nie som odborník na silové zložky. Moja rodina nie je pripravená na zmenu a ani sa jej to nepáči," tvrdí minister.

15:23 Drucker povedal, že to, čo povedal Vasiľ Špirko, je dosť závažné. Chce sa rozprávať o tom s prokurátorom.

15:17 „S pánom Kaliňákom som hovoril aj dnes. Spoznal som sa s ním počas svojho pôsobenia na Slovenskej pošte. Komentovať konanie pána Matoviča som nekomentoval a dúfam, že nebudem musieť," odpovedal na otázky novinárov. Podnikateľa Brhela pozná od roku 2004.

15:14 Štátna tajomníčka Denisa Saková zostáva vo svojej funkcii na ministerstve vnútra.

15:12 „Nepoznám situáciu, mám ju načítanú len z médií. Potrebujem sa so situáciou oboznámiť," hovorí aj o riaditeľovi protikorupčnej jednotky NAKA Róbertovi Krajmerovi.

15:11 Drucker hovorí, že všetko chce uviesť na správnu mieru a hneď dať legislatívnu požiadavku na zmenu voľby policajného prezidenta.

15:09 „Viete, že nie som odborník na ministerstvo vnútra ani na silové zložky, čo som aj prezidentovi povedal," tvrdí. Drucker sa chce oboznámiť s konkrétnymi ľuďmi, situáciou a chce sa aj rozprávať s policajným prezidentom.

15:08 „Čo bude s políciou? Úprimne som si želal zostať na ministerstve zdravotníctva. Po opakovaných debatách s Pellegrinim som prijal nomináciu s tým, že som chcel rozprávať s prezidentom," odkazuje Tomáš Drucker po stretnutí s Andrejom Kiskom.

14:55 Sociálna demokracia na Slovensku nie je skutočnou sociálnou demokraciou a slovenskí národniari spolupracujú s Mostom–Híd. „Sme v zásade jediným ostrovom v mori politologického šialenstva. Je to ostrov a na ňom je maják. Je k čomu priplávať. A veľa ľudí k nám pripláva aj preto, že chce, aj preto, že nebude ku komu inému," vyhlásil v diskusii na TABLET.TV novozvolený predseda KDH Alojz Hlina.

14:43 Prezident Kiska prijal Tomáša Druckera:

14:35 Na adresu jeho odpovede na facebookový komentár, ktorý mu zanechal Antonino Vadala, odpovedal, že má dvoch ľudí na to, aby mu odpovedali na fanpage na Facebooku. „Ja som mal na svojom osobnom okolo 5300 priateľov a nemohol som prijímať ďalších. Preto som si zriadil fan page a mám dvoch administrátorov, ktorí za mňa odpovedajú. Takto odpovedali aj jemu. nepoznám ho a napriek tomu, že som z východu, neviem, kto to je. Mám tam 33 a pol tisíc sledovateľov."

14:26 „Áno, vo svojom rezorte som sa už zorientoval. Dnes som vyskúšal slovensko.sk. Všetko má svoje úskalia. Ešte nie som menovaný," odpovedal Raši na otázku, či stránku vyskúšal.

14:23 Trestné oznámenie ohľadom manipulácie s hlasmi v župných voľbách ostáva podľa Rašiho v platnosti:„Zatiaľ nie je vyslovená dôvera vláde, sme v nejakom medziobdobí."

14:20 „Mali sme príjemný rozhovor. Ja som pána prezidenta viac počúval ako rozprával. Nie som nepopísaný papier, mám svoju históriu. Nesústredili sme sa na túto tému," odpovedal Raši na otázku, či prezident nemal problém s jeho vymenovaním.

14:17 Raši chce nadviazať na to, čo už bolo v prvom čítaní v Národnej rade. „Aby občan nemusel chodiť s jedným papierom po všetkých úradoch, ale aby si ho mohli úrady zo systému vytiahnuť," vysvetľuje.

14:14 V rámci sekcie pre informatizáciu hovorí Raši o myšlienkach, s ktorými je stotožnený. „Chcem popdporiť úrad, aby nastala zmena v chápaní informatizácie. Aby to nebolo len o tom, že sa spravia hardvérové riešenia, ale zmenu myslenia vidím v tom, aby sa procesy, ktoré sa dotýkajú občanov, zmenili," tvrdí.

14:10 Richard Raši u prezidenta Andreja Kisku:

14:02 Prezident Kiska práve prijal Richarda Rašiho.

Tlačovku OĽaNO ste mohli sledovať NAŽIVO

13:55 Český premiér v demisii Andrej Babiš je pripravený zastupovať Slovenskú republiku na nadchádzajúcom dvojdňovom summite EÚ v Bruseli, ak česká strana dostane oficiálnu žiadosť zo Slovenska. Pre TASR to v stredu uviedol český veľvyslanec pri Európskej únii Martin Povejšil.

13:50 Politici SNS chcú nezmyselným útokom na Petru Krištúfkovú prekryť vlastné kauzy a prepojenia na mafiu, ovedal to predseda Sme rodina Boris Kollár. Krištúfková považuje snahu SNS za účelovú a praktiky národniarov za „nechutné". Vidí za tým pokus o prekrytie vlastných škandálov. Zdôrazňuje, že je nevinná a nikdy nebola súčasťou mafiánskeho sveta. Zopakovala, že SNS neprináša nič nové, všetky obvinenia už Krištúfková podľa vlastných slov vysvetlila x-krát.

13:33 Príspevok Andreja Danka na Facebooku:

13:31 Šéf SNS sa nechcel vyjadrovať k osobe Tibora Gašpara vo funkcii policajného prezidenta. Tvrdí, že mu neprináleží hovoriť, či má, alebo nemá ostať vo svojej funkcii. „Nechcite zo mňa robiť kata," zdôraznil.

13:25 Prezidentovi Kiskovi by už nič nemalo brániť vo vymenovaní novej vlády, takéto informácie má šéf SNS a predseda parlamentu Andrej Danko, ktorý to povedal v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.

13:15 Zástupcovia mimovládok, kultúrnych centier a umelcov sú znepokojení z vyhlásení Ľubice Laššákovej.

12:54 Bývalý diplomat Ondrej Gažovič je sklamaný, že vo vláde ostali Richter a Gajdoš, povedal pre Denník N.

12:35 Študenti slovenských vysokých škôl a univerzít sa rozhodli spojiť sily a spoločne deklarovať postoj, ktorý zastávajú. Študenti sa stretnú v piatok 23. marca o 16:30 pred hlavnou budovou Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí. Odtiaľ sa spoločne o 16:45 presunú na Námestie SNP, kde sa pripoja k ostatným účastníkom zhromaždenia Za slušné Slovensko.

12:14 Laššáková plánuje otvoriť otázku koncesionárskych poplatkov. Či sa budú znižovať, alebo zvyšovať, nespresnila. „Koncesionárske poplatky sú potrebné. Ale hovoriť o ich výške je zatiaľ predčasné.“

11:53 Laššáková sa ospravedlnila za svoje výroky o Sorosovi.

Nerada by bola spájaná s Mariánom Kotlebom. „Veľmi ma mrzia výroky o Sorosovi, hovorila som to aj pánovi prezidentovi. Bola by som nerada, keby ma niekto spájal s Marianom Kotlebom. Bola to neš´tastná formulácia, možno pod tlakom udalostí, ktoré sa dejú. Človek je v strese a možno by bolo dobré, keby aj verejnosť rátala s tým, že som vstúpila z malej regionálnej politiky do veľkej, aj to je ten tlak." Laššáková sa ospravedlnila aj za výroky o tom, že mimovládky sú bohaté. „Nie, nemyslím si to, ospravedlňujem sa ta ten výrok."

11:51 O zoštátňovaní zatiaľ nebude hovoriť. K viacerým témam sa odmietla vyjadriť, potrebuje pár dní.

11:50 „Ak by sme hovorili o prioritách, plánujem dokončiť veľké rekonštrukcie ako SNG a Krásna hôrka. Rada by som sa vybrala aj do regiónov," povedala Laššáková po stretnutí s Kiskom pre médiá.

11:49 Laššáková po stretnutí s prezidentom

11:43 Ľudia majú právo sa rozhodnuť, odpovedal Matovič na otázku, či po predchádzajúcich referendách bude práve toto úspešné. „Je na svedomí ľudí, či prídu." Matovič nechce, aby prepadli hlasy strán. Pokiaľ by sa spojilo päť strán, mali by dosť hlasov aj bez Kotlebu.

11:42 „Pán prezident, prosím vás, nepristúpte na túto hru. Naozaj by sme boli všetci sklamaní," povedal rozhorčený Matovič, ktorý opäť spomenul či je obsadenie miest na rezortoch súťažou krásy.

11:37 „Či tám bude Gašpar, alebo iný gašparko, to je jedno. Základ je nezávislé vyšetrovanie," povedal Matovič.

11:34 „Čakali sme, že sa iniciatívy chopia organizátori protestov, ale keď sa nehýbe občianska spoločnosť, musíme iniciovať my," tvrdí Matovič.

11:32 SNS navrhuje odvolať Petru Krištúfkovú z Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva na najbližšej parlamentnej schôdzi. „Nie je možné, aby v takejto funkcii bola žena, ktorá údajne žila v spoločnej domácnosti s mafiánmi ako je zavraždený bos Robert Dinič, či Peter Havaši," píše sa v stanovisku národniarov.

11:28 Vasiľ Špirko by bol podľa Matoviča ideálnym ministrom vnútra.

11:27 Igor Matovič oznámil zásadné rozhodnutie: „Rozhodli sme sa spustiť rokovania o referende za predčasné voľby. Máme podporu SMK, Sme rodina, Zmena zdola. Dnes budeme rokovať s KDH, NOVA a SaS," hovorí.

11:25 Treba sa vrátiť na začiatok, kedy vznikla vládna kríza, hovorí Gábor Grendel. „Vznikla z dvoch dôvodov: Vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice a druhým je jeho článok o prepojení mafie na najvyššie miesta v politike," tvrdí. Drucker vraj nemá čo robiť na čele ministerstva.

11:22 „Verme, že prezident ostane stáť na strane ľudí," odkazuje Matovič.

11:20 Matovič hovorí, že toto sú ľudia z chovu Jozefa Brhela. Najnebzepečnejší z nich je vraj Jozef Brhel, Robert Kaliňák a Tomáš Drucker sú jeho dlhoročnými osobnými priateľmi.

11:18 Drucker podľa Matoviča necíti morálku. Kaliňáka podporoval slovami „Robo, vydrž!". „Toto má byť garant morálky?" pýta sa.

11:15 Keď vraj povýšime krásu nad morálku, prehrali sme podľa Matoviča všetci. Tvrdí, že Drucker za posledné roky iba obhajoval špinavosti vlády.

11:12 „Celé Slovensko sa dnes baví len o tom, či miesto nesympatického Kaliňáka je dostatočne krásny Jozef Ráž ml. alebo bude krajší Tomáš Drucker," hovorí. Stráca sa vraj fokus na podstatu.

11:10 „Robert Kaliňák pred dvoma rokmi, keď predkladal novelu zákona o verejnom obstarávaní, tak prišiel s novelou, kde boli zlé veci, ktoré pomáhali tunelovaniu. Predstavil v nej dve zásadné nehoráznosti, na ktoré sme sa sústredili a zabudli na 50 ostatných," tvrdí Igor Matovič. Situáciu prirovnáva k dnešku.

10:55 Gábor Gál po stretnutí s prezidentom

10:33 O 11:30 sa s prezidentom stretne kandidátka na post ministerky kultúry Ľubica Laššáková, o 11:00 sa čaká tlačovka OĽaNO.

10:10 „Tlak ulice je na všetko, najmä na predčasné voľby, a tie by neboli dobrým riešením. Pán Kováčik sa vyjadril na brannobezpečnostnom výbore, že nenaplní celé svoje funkčné obdobie. Je to na ňom. Určite sa budeme baviť aj s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom o tom, aké sú problémy. Špeciálneho prokurátora volí NR SR," upozornil Gál.

9:59 K otázke, či by policajný šéf Tibor Gašpar mal skončiť, sa vyjadril Gál vyhýbavo. „To je otázka na novú vládu," povedal.

9:54 „Ten návrh, ktorý bol daný, neprešiel, ale ja si stále myslím, že celoživotne poškodiť nejakého stredoškoláka kvôli jednej cigarete marihuany je problém," hovorí Gál. Tvrdí, že treba najsť riešenie s podporou NR SR, čo znamená zúžiť to na tie nevinné prípady.

9:51 Či by Robert Fico mohol byť ústavný sudcom podľa Gála nie je otázkou dňa a baviť sa o nej bude vtedy, keď bude aktuálna.

9:50 Ako tvrdí Gál po rozhovore s Kiskom, je vôľa na to, aby sa zmenili kritéria na ústavných sudcov, bude na to potrebná ale širšia politická dohoda.

9:45 Stretnutie Gála s prezidentom:

9:35 Prezident prijal navrhované ministra spravodlivosti Gábora Gála.

9:30 Na margo Druckera poznamenal, že jeho úloha nebude jednoduchá, keďže vnútro je obrovský rezort. „Ale v danom momente je tá najsprávnejšia osoba, ktorá má manažérske zdatnosti," poznamenal s tým, že ho museli presviedčať.

9:25 „Môžem vyjadriť presvedčenie, že už nič nebráni tomu, aby pán prezident poobede oznámil, kedy novú vládu vymenuje," povedal Pellegrini po odchode od Kisku.

Peter Pellegrini u Andreja Kisku

9:20 V hre o post ministerstva zdravotníctva bol aj Druckerov kolega z Pošty.

O nomináciách v budúcej vláde sa podľa našich informácií v Smere diskutovalo o dvoch menách na uvoľnený post ministra zdravotníctva. V hre bol okrem štátnej tajomníčky Andrey Kalavskej aj riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Peter Blaškovič. Ten nám potvrdil, že neoficálne prebehli nejaké diskusie. „Áno, bolo zopár telefonátov,“ povedal nám.

Blaškovič pracuje na projekte eHealth a v minulosti bol na Slovenskej Pošte pod ministrom Druckerom.

Peter Pellegrini - Foto: TASR / Martin Baumann

09:15 Pellegrini odovzdal prezidentovi druhý návrh na členov jeho vlády. Predpokladá, že prezident jeho novú vládu vymenuje, a to už v najbližších hodinách či dňoch.

09:00 Peter Pellegrini sa ako prvý stretol s prezidentom Andrejom Kiskom. Po ňom by mal o 9:30 prísť kandidát na ministra spravodlivosti Gábor Gál.