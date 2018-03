Slováci, pozor, športový obchod varuje: Predávali nebezpečné bicykle a spacáky, choďte ich vrátiť

BRATISLAVA - Sieť francúzskych predajní zo športovým sortimentom Decathlon sa za tri roky dostala do povedomia Slovákov. Avšak teraz v mene Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) upozorňuje na svoje nebezpečné výrobky. Ak vlastníte jeden z týchto bicyklov či spacích vakov, čo najrýchlejšie ich choďte vrátiť predajcovi. Hrozí ujma na zdraví.

Nebezpečné bicykle

Slovenská obchodná inšpekcia prijala 12. marca podnet od spoločnosti Decathlon, v ktorom varuje pred ďalším používaním nasledujúcich bicyklov. Konkrétne ide o bicykel B´TWIN Rockrider 540.

SOI vo svojej správe uvádza, že varovanie sa týka len nasledujúcich modelov bicyklov, medzi ktorými sú dva bicykle značky ROCKRIDER 520 veľkosti M v čiernom a modrom farebnom prevedení. Z tej istej značky nevyhovuje ani model 540 vo veľkosti M a XL, ktoré boli vyhotovené v sivej farbe.

Nebezpečné bicykle, pred ktorými varuje Decathlon a SOI

Decathlon preventívne vyzýva spotrebiteľov, ktorí vlastnia uvedené bicykle, aby ich ďalej nepoužívali a v čo najkratšom čase ich vrátili do najbližšej predajne spoločnosti. Ako informuje inšpektorát, výrobky sa predávali od 7. júla 2017 do 18. decembra 2017. „Spoločnosť Decathlon eviduje, že v niektorých zriedkavých prípadoch môže rám bicykla prasknúť alebo sa môže zlomiť spojenie či zvar medzi hornou rúrou a hlavovou rúrou, čo by mohlo viesť k poruche rámu,“ varuje SOI s tým, že v takomto prípade môže dôjsť k pádu jazdca z bicykla.

„V prípade, že ste si spomenutý výrobok zakúpili, môžete ho priniesť späť do ktorejkoľvek predajne Decathlon, pričom Vám budú vrátené peniaze, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného bloku,“ tlmočí SOI.

Nebezpečné spacie vaky pre deti

Decathlon s rovnakým dôrazom upozornil aj na detský spací vak Forclaz 10 stupňov Celzia. „Spoločnosť Decathlon eviduje, že v niektorých veľmi zriedkavých prípadoch sa môže šnúra časti spacieho vaku omotať okolo krku dieťaťa, čo by mohlo viesť k nehode,“ varuje inšpekcia.

Nebezpečný detský spací vak, pred ktorým varuje Decathlon a SOI

Postup reklamácie je totožný ako pri bicykloch. V akejkoľvek predajni spoločnosť majiteľom vyššie spomínaného spiaceho vaku vráti peniaze aj bez predloženia pokladničného bloku.