Členovia Rady BSK sa búria: Dotácie pre kultúru v Bratislavskom kraji opäť ovlyvňuje politika

BRATISLAVA - Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) už nesleduje cieľ, aby v rozhodovacom procese mala hlavné slovo odbornosť, nezávislosť a transparentnosť. Za členov Rady BSK pre kultúru, ktorí sa rozhodli tento poradný orgán kolektívne opustiť, to na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal predseda Rady Fedor Blaščák.

Ako vysvetlil Blaščák, problémom je, že kým v minulosti poslanci BSK, ktorí rozhodujú o schválení dotácií, rešpektovali návrh hodnotiacej odbornej komisie, v prípade finančných príspevkov na rok 2018 poslanci v dotačnej komisii výrazne návrhy odborníkov pozmenili.

"Dotačná komisia zložená z poslancov pristúpila k úpravám zoznamu žiadostí navrhnutých na podporu v miere, ktorá nie je pre členov Rady akceptovateľná," uviedol Blaščák. Spresnil, že z vyše 230 navrhovaných kultúrnych projektov komisiou urobili poslanci zmeny v 72 z nich. Vo finančnom vyjadrení má ísť o zmeny na úrovni desať percent z celkových alokovaných prostriedkov, tých bolo v BRDS 2018 na kultúru vyčlenených takmer 889.000 eur.

Poslanci musia zmeny vysvetliť

Rada podľa Blaščákových slov rešpektuje, že návrhy odborníkov majú v rámci platnej procedúry iba odporúčací charakter a poslanci v dotačnej komisii majú právo na vykonávanie zmien v návrhoch odborných hodnotiteľov.

"Poslanci však tieto zmeny musia vysvetliť. Pri spomínaných 72 zmenách nám však poslanci zmeny vysvetlili iba jedinou vetou, že zmenu vykonávajú na základe jednotného súhlasu dotačnej komisie," informoval Blaščák.

"To nie je zdôvodnenie zmeny. Vnímame to ako porušenie princípu politickej transparentnosti i všeobecne záväzného nariadenia," dodal. Ďalší členovia poukázali na to, že poslanci použili pri hodnotení úplne odlišné kritériá oproti tým, ktoré sú explicitne stanovené metodikou odbornej komisie.

"Preto aj v sekciách, kde nebolo toľko zmien, išlo o zmeny, ktoré popreli a nabúrali celý odborný hodnotiteľský systém,“ povedala Ilona Németh, ktorá mala v rade na starosti vizuálne umenie. "Chýbala tiež diskusia s poslancami, nemali sme možnosť vyargumentovať náš postup a naše návrhy," poznamenal Peter Salner, ktorý zastupoval sekciu pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií.

Rozhorčený Marián Greksa

Voči tvrdeniam členov Rady BSK pre kultúru sa hneď na mieste po skončení tlačovej konferencie ohradil člen dotačnej komisie, poslanec BSK Marian Greksa (nezávislý). Podľa jeho slov poslanci iba zobrali časť peňazí z podporených projektov, ktoré dostali dotácie aj z iných zdrojov, a tieto prostriedky presunuli na iné projekty žiadajúce o podporu BSK, ktoré si podľa nich zaslúžili príspevok.

Tvrdí, že politizovať rozhodnutie poslancov je nekorektné, poslanci v dotačnej komisii sa snažili podporiť najlepšie projekty v rámci celého kraja a nezabudnúť ani na menšie obce. "Ak tu niekto prezentuje zmeny v rozsahu osem až desať percent ako obrovské zásahy, tak potom pardon," povedal.

Marián Greska vystúpil hneď po tlačovej konferencii.

Vedenie BSK takisto pripomenulo, že poslanci rešpektovali hodnotenie Rady a presuny sa týkali iba projektov, ktoré v odbornom hodnotení získali minimálne 65 percent. Predseda BSK Juraj Droba ocenil prácu členov Rady BSK pre kultúru, rešpektuje aj ich rozhodnutie o pozastavení svojej činnosti. Pripomenul, že dotácie sa budú schvaľovať v piatok (16.3.) na rokovaní krajského zastupiteľstva.

"Po tom, ako budeme mať za sebou hlasovanie, sa posnažím nastaviť taký model, ktorý bude prijateľný pre všetky strany," uviedol predseda BSK. BRDS vznikla a postupne sa etablovala ako nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu BSK na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života v kraji.

Po spustení BRDS na podporu kultúry (2015) nasledovali dotačné schémy na podporu turizmu a rozvoja vidieka (2016), ktoré boli v tomto roku rozšírené o výzvy zamerané na projekty pre deti a mládež. Výška sumy vyčlenenej v rámci dotačnej schémy i s pribúdajúcimi oblasťami, ktorých sa výzvy týkali, kontinuálne rástla. Od 400.000 eur na podporu kultúry v roku 2015 sa postupne zvýšila na sumu vyše 2.091.000 eur, ktorú kraj alokoval v rámci BRDS na rok 2018.