Smutný osud odhodeného psa: FOTO Majiteľka ho vysadila na ceste, bezmocný útulok, najhorší koniec

Ráno prišla majiteľka, že potrebuje dať svojho vlčiaka do útulku, lebo je agresívny a nezvláda ho. Slúžil u nej vo firme približne tri roky a má ho od cvičiteľa z Ostrova. "Snažili sme sa jej vysvetliť, že útulok nie je prvé riešenie," rozpovedali príbeh ošetrovatelia zo Slobody zvierat z piešťanského útulku vo facebookovej skupine Viac úsmevov.

Majiteľke vysvetlili, že zviera nemôžu pre nedostatok miesta prijať a navrhli riešenie. Psa treba ponúknuť inému cvičiteľovi, prípadne im môže poslať fotky a útulok ho bude inzerovať. "Fyzicky ho nemôžeme prijať, sme plní a takýto pes do útulku nepatrí. Nemáme cvičiteľov, ale ošetrovateľov. Vlčiaky a ich kríženci tvoria tretinu osadenstva útulku, ktorí sedia u nás už roky bez záujmu, ako aj v iných útulkoch," vysvetlili z útulku.

Vyhodený čierny vlčiak

Na veľké prekvapenie ošetrovateľov im približne po hodine zazvonil telefón s tým, že pri Radošine je vyhodený čierny vlčiak a ohrozuje premávku. "Začal kolotoč telefonátov od štátnej polície až po starostu obce, kde má majiteľka firmu. Priebežne sme komunikovali s ľuďmi, ktorí pomáhali polícii, aby psík nevybehol na cestu. Pohyboval sa stále medzi Radošinou a Čertovou pecou, kde bol vyhodený," opísali pracovníci útulku a pokračovali: "Kontaktovali sme majiteľku, že psa vyhodila. To poprela, vraj jej ušiel. Máme svedkov, čo ju videli psa vykladať z auta na tom mieste. Žiadali sme ju, aby si šla psa vziať, lebo sa nedá odchytiť a môže sa stať nešťastie, ohrozuje premávku a vodičov. Poslala nás doslova do p*dele, lebo aj my sme ju tam poslali vlastne tiež, keď sme psa nevzali a nepomohli jej."

Psík ale nemohol po ceste voľne pobehovať, preto na miesto došla polícia a pomáhala s odchytom túlavého psa. "Pani z Radošiny a pán z Kubína, ktorým ďakujeme za pomoc, tam strávili dve hodiny aj so štátnou políciou z Topoľčian, ale odchyt bol nemožný. Vystresovaný pes lietal hore dole po ceste, potom zabehol do lesa do kopcov, kde zmizol vysoko v lesnom poraste, nebola šanca ho odchytiť na jedlo alebo tyč už vôbec nie, tak blízko neprišiel. Ešte sme kontaktovali okolitých veterinárov, ale tí narkotizačnú zbraň nemajú," opísali z útulku.

Pes sa stratil v lese. Asi po hodine, čo sa pracovníci vrátili do útulku, zazvonil telefón. "Opäť telefonát zo štátnej polície Topoľčany, že pes je späť, ako sme predpokladali, a nedá sa odchytiť, je tam hliadka, samozrejme ohrozuje premávku," opísali ošetrovatelia a dodali, že mužom zákona dali číslo na majiteľku. "Majiteľka prehodila zodpovednosť na iných ľudí a podľa nej my sme tí, čo máme niesť zodpovednosť, ak sa niečo stane. Psíka sa nepodarilo odchytiť ani teraz, vodiči zvýšte opatrnosť na tomto úseku. Ak psíka uvidíte, kontaktujte priamo majiteľku," napísali ošetrovatelia z útulku a pripojili aj telefónne číslo.

Upozornenie. Fotografie nie sú vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov a pre citlivé povahy.

Smutný koniec

Príbeh má ale najhorší koniec. Keď sa ošetrovatelia na miesto deň po nepodarenom odchyte vrátili, na ceste spozorovali len krvavú škvrnu. Neďaleko našli bezvládne telo psíka. "Psík takto skončil. Našli sme ho zrazeného medzi Radošinou a Čertovou pecou blízko miesta, kde sme ho včera odchytávali, pravdepodobne ho zrazilo väčšie auto. Mal dolámanú chbticu a odtrhnutú nohu," smutne skonštatoval útulok.