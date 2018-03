Takto sa energia nešetrí: POZOR, inšpekcia varuje pred týmito produktmi, oklamaných pribúda

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) dala na vedomie, že za uplynulú dobu zaznamenáva viacero podnetov od spotrebiteľov, ktorí sa na nich obracajú so sťažnosťami spojenými so „šetričmi energií“. „Spoločným znakom týchto produktov je opis ich údajných výhod a zníženia spotreby, ktoré majú tieto produkty zabezpečovať. Spotrebiteľovi sú tieto informácie komunikované bez predloženia konkrétnych analýz či štúdií, ktoré by sľubované výhody potvrdzovali,“ objasnila SOI.

Inšpektorát navyše prijíma aj negatívne podnety od verejnosti, ktoré sa týkajú predajnej ponuky na produkty, ktoré sú označované ako šetriče energie.

Medzi ďalšie nedôveryhodné údaje o týchto „šetričoch“ patria samotné údaje o predajcoch. Zväčša sa týkajú sídiel a subjektov, ktoré sa nenachádzajú na území Slovenskej republiky. Slovenská inšpekcia tak nad nimi stráca dohľad. Ľudia by mali zvýšiť svoju opatrnosť aj pri prezeraní internetových obchodov, ktoré tieto zariadenia ponúkajú vo svojom sortimente.

Ak neobsahujú informácie, ktoré vyžaduje slovenská legislatíva ako napríklad informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní, či postup pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom, obchod nie je bezpečný. „Slovenská obchodná inšpekcia preto upozorňuje spotrebiteľov, aby pred samotnou kúpou riadne zvážili vyššie uvedené skutočnosti. Vyhnú sa tak možným problémom, súvisiacim s kvalitou výrobku, jeho vrátením predávajúcemu či vrátením peňazí zo strany predávajúceho,“ varuje SOI.

Slovenská obchodná inšpekcia už oslovila aj príslušné národné orgány, aby zamedzili nekalé konania, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou. „Nakoľko v mnohých prípadoch ide o krajiny, ktoré nie sú súčasťou jednotného trhu EÚ, slovenská strana nie je oprávnená opatrenia zo strany príslušného národného orgánu žiadnym spôsobom vynucovať (okrem prípadov, ak ide o predávajúceho so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ),“ uzavrela inšpekcia.