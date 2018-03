Parádna PREDPOVEĎ! Na Slovensko príde cez víkend jar, oteplí sa skoro na 20 stupňov

BRATISLAVA – Vyzerá to tak, že arktická zima sa definitívne skončila. Meteorológovia predpokladajú, že v najbližších dňoch skončia aj nočné mrazy. Na územie našej krajiny smeruje teplý front vzduchu, ktorý sa postará o slnečné a nadpriemerne teplé počasie. Hrejivé slniečko vykukne už tento víkend.

Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) svojou prognózou na víkend Slovákov poriadne potešili. Takmer na celom území Slovenska bude nadpriemerne teplé počasie. Teploty sa vyšplhajú skoro až na 20 stupňov Celzia. Odzvoniť by malo aj nočným mrazom. Nočné teploty sa dostanú zväčša na nulu až 5 stupňov.

PIATOK

Premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, zrána lokálne hmla. V priebehu dňa sa vyskytnú miestami prehánky alebo slabý dážď. Od stredných, zrána prechodne aj v nižších polohách, budú zrážky snehové. Treba dávať pozor na poľadovicu. Najvyššia denná teplota stúpne na 8 až 13 stupňov Celzia, na severe a v údoliach Banskobystrického kraja môže byť ojedinele aj chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo -1 stupeň Celzia. Slabý, v priebehu dňa miestami prechodne juhozápadný vietor do 6 metrov za sekundu (20 kilometrov za hodinu). Predpokladané množstvo zrážok do 2 milimetrov, od stredných polôh do 2 centimetrov snehu.

SOBOTA

Oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa objaví dážď, vo vysokých polohách sneženie. Ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota klesne na 2 až -3, v dolinách ojedinele do -5 stupňov. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 7 až 12, na juhozápade do 14 stupňov Celzia. Slabý, popoludní na západe prevažne juhovýchodný vietor 2 až 6 metrov za sekundu (5 až 20 kilometrov za hodinu).

NEDEĽA

Oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele slabý dážď alebo mrholenie. Teplo. Najnižšia nočná teplota zostúpi na 5 až 0 stupňov, v dolinách ojedinele slabý mráz. Najvyššia denná teplota dosiahne 7 až 12, na západe 12 až 17 stupňov Celzia. Slabý, cez deň prevažne juhovýchodný vietor 2 až 6, popoludní na západe do 9 metrov za sekundu a tu miestami nárazy okolo 14 metrov za sekundu (5 až 20, 30, nárazy 50 kilometrov za hodinu).

​