Krutá zima ustupuje veľmi pomaly: POZOR na výstrahy, Slovensko čakajú mrazivé noci

Dnešné počasie bolo prevažne oblačné až zamračené a teploty sa pohybovali pod bodom mrazu. Východ a juh našej krajiny pokryla tenká vrstva snehu a v Bratislave kolabovala doprava. Slovenskí meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa pred nebezpečenstvom poľadovice takmer pre celé Slovensko. Tie platia aj na víkend. No odborníci upozorňujú aj na výstrahy 2. stupňa pred nízkymi teplotami, ktoré nadobudnú platnosť od 22:00 hodiny pre severné a východné Slovensko.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej sociálnej sieti pripomenul, že extrémne nízke teploty budú figurovať aj túto noc. Meteorológovia predpovedali, že dnešné nočné teploty sa budú pohybovať od -5 do -17 stupňov Celzia.

SOBOTA

V noci bude oblačno až zamračené a na väčšine územia nasneží. Neskôr budú zrážky ubúdať a miestami dôjde aj k zmenšovaniu oblačnosti. Má byť veľmi chladno a na východe sa budú ojedinele tvoriť snehové jazyky. Najnižšia nočná teplota klesne na -5 až -11 stupňov Celzia, v dolinách a kotlinách miestami, najmä na Orave, Liptove a Spiši, na -11 až -17 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor rýchlosťou 2 až 6, na východe do 10 metrov za sekundu (5, 20, 35 kilometrov za hodinu), v nárazoch do 23 metrov za sekundu (85 kilometrov za hodinu).

Výstrahy 2. stupňa pred nízkymi teplotami platné od 3. marca 22:00 do 4. marca 08:00

Počas dňa bude prevažne polooblačno a ojedinele sa vyskytnú snehové prehánky alebo sneženie. Stále má byť veľmi chladno. Na východe treba rátať s možnosťou tvorby snehových jazykov. Najvyššia denná teplota vystúpi na -3 až +2 stupne, v severnej polovici územia, v Košickom kraji a na Horehroní zväčša na -8 až -3 stupne Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov dosiahne okolo -11 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 2 až 6, na východe miestami do 10 metrov za sekundu (5, 20, 35 kilometrov za hodinu), v nárazoch ojedinele do 23 metrov za sekundu (85 kilometrov za hodinu). V južnej polovici stredného Slovenska a neskôr aj inde slabší vietor.

V noci napadne do 3 milimetrov (do 8 centimetrov snehu), na Zemplíne do 5 milimetrov (do 15 centimetrov snehu). Cez deň do 1 milimetra (do 3 centimetrov snehu).

NEDEĽA

Bude prevažne polojasno, v nižších polohách ojedinele zamračené s nízkou oblačnosťou s možnosťou slabých zrážok. VEĽMI CHLADNO! Najnižšia nočná teplota spadne na -7 až -15 stupňov, v dolinách a kotlinách miestami na -15 až -23 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na -3 až +2 stupne Celzia, v údoliach môže byť ojedinele aj chladnejšie. Fúkať bude slabý, na juhozápade neskôr juhovýchodný vietor rýchlosťou do 5 metrov za sekundu (20 kilometrov za hodinu).