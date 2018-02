FOTO riskantnej jazdy na Čertovici! Polícia radí: TOTO urobte, ak narazíte na arogantného vodiča

Polícii SR sa ozval užívateľ, ktorý nahlásil nebezpečné predbiehanie kamionistu na horskom priechode Čertovica. Bol plne naložený drevom a napriek tomu si trúfol predbehnúť osobné auto. Našťastie sa to neskončilo tragédiou, no nie vždy to tak musí byť.

Polícia preto poskytla zopár rád, ako postupovať v prípade, ak niekto ďalší v budúcnosti narazí na podobného nedisciplovaného vodiča, ktorý nedodržuje pravidlá cestnej premávky.