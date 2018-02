FOTO Slovenka si na internete objednala posteľné návliečky: Otvorila balík a škaredo vytriezvela

BRATISLAVA - Nakupovanie na internete so sebou prináša rôzne úskalia, o čom sa presvedčila aj jedna Slovenka. Z online shopu si objednala posteľnú bielizeň a už sa tešila, kedy sa do nich ponorí a vyspí do ružova. No po obdržaní balíka rýchlo vytriezvela.

S nakupovaním online nemá dobré skúsenosti istá Slovenka, ktorá o svojej skúsenosti napísala na Facebooku. Z internetového obchodu semia.sk si objednala posteľné návliečky krémovej farby s nádherným kvetinovým vzorom a motýľom.

Ťažko ale opísať jej sklamanie po tom, ako doma otvorila zásielku. Namiesto luxusne pôsobiacej bielizne ju čakal pohľad na pokrčenú návliečku, ktorá bola navyše úplne inej farby a prakticky aj vzoru.

V takýchto prípadoch človeku neostáva nič iné, než tovar reklamovať. O to sa snažila aj naša užívateľka a obchod kontaktovala telefonicky aj e-mailom. No spätnej väzby sa nedočkala, a tak má podozrenie, že sa stala obeťou podvodných praktík. "Snažila som sa ich kontaktovať, no telefón nedvíhajú a ani na mail mi neodpovedajú. Takýchto podvodníkov treba zastaviť," napísala sklamaná užívateľka. S predajcom sme sa snažili spojiť aj my, no do týchto chvíľ sme nedostali žiadnu odpoveď. Dokonca už teraz nefunguje ani ich webstránka.