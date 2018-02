Tragický pád Lindy (†43) z lezeckej steny: Nebol to prvý prípad, na stenu chodia amatéri

Vyšetrovanie tragickej nehody, ktorá sa stala v pondelok poobede, stále prebieha. No väčšina skúsených lezcov sa zhoduje v tom, že chybu musela urobiť práve Linda pri lezení so samoistom, kedy človeka neistí ďalší človek, ale on sám.

Linda zomrela po páde z lezeckej steny

"Musela sa zle pripnúť, či sa to stalo preto, že bola neskúsená alebo z nepozornosti, naozaj neviem," povedal nám Martin, ktorý chodí do spomínaného centra pravidelne. Aj lezkyňa Zuzka tvrdí, že si to nevie vysvetliť. "Je pre mňa záhadou ako sa mohla pripnúť inde, ale nie je to jediný prípad," povedala.

K nehode sa vyjadrilo aj vedenie centra, ktoré výstroj poslalo na expertízu, ale nepredpokladajú, že by bola poškodená. "Patrila medzi začiatočníčky, ale chodili sem. Dokonca v ten deň tu bola s kamarátkou a vyliezla na stenu asi 5-krát s tým istým samoistom," povedal pre televíziu Markíza Juraj Repčík, konateľ lezeckého centra K2.

Oko, do ktorého sa má karabína pripnúť, má vysokú nosnosť

Nie je to prvý prípad

Prípady podobné tomu Lindinmu sa stali aj v minulosti. Napríklad v lezeckom centre Vertigo v Bratislave v roku 2009. Vtedy lezec-začiatočník spadol z niekoľkometrovej výšky, pretože namiesto do nosného oka, zacvakol karabínu do textilného pútka na výstroji.

Textilné pútko na výstroji, ktoré má nosnosť len pár kilogramov

Vážny úraz sa stal aj v Banskej Bystrici na umelej stene PAVÚK. Prvý lezec vyšiel cestu a nechal sa spustiť, druhý ju liezol s vrchným lanom. Chcel sa naviazať vodcovským uzlom, nezapol však karabínou oko na sedáku a uzol, ale iba sedák a lano nad uzlom. Vyliezol hore (cca 10m ), kde pri odsadnutí nasledoval pád bez akéhokoľvek zbrzdenia.

Podľa väčšiny diskutujúcich chodia na lezecké steny amatéri, ktorí preceňujú svoje schopnosti. Čo sa skutočne stalo, prečo Linda zo steny spadla a či zlyhala ona alebo technika, však ukáže až policajné vyšetrovanie.

Linda bola v pondelok okolo obeda v lezeckom centre K2 so svojou kamarátkou. Nešťastie sa stalo okolo 13:30 popoludní. Do centra prišla okamžite sanitka a po prvotnej pomoci lezkyňu previezli s vážnym poranením hlavy a v umelom spánku do nemocnice na Kramároch, kde podstúpila okamžitú operáciu. Aj napriek snahe lekárov, žena upadla do kómy, z ktorej sa viac neprebrala.