Inšpiratívne príbehy najúspešných slovenských Rómov: Úprimne, dokázali by ste toto?

V krajine plnej predsudkov, kde sa extrémisti tešia rastúcej podpore, je ťažké žiadať o 2 % z daní na podporu rómskych detí a mládeže - tvrdí občianske združenie Divé maky, ktoré sa ich vzdelávaniu venuje už 12 rokov.

Divé maky roky narážajú na celospoločenskú klímu plnú predsudkov, kedy len málokto v spoločnosti verí, že podpora a vzdelávanie mladých Rómov má zmysel. Odpoveďou na rastúcu neznášanlivosť a predsudky je podľa občianskeho združenia poukazovanie na množstvo pozitívnych príkladov, ktoré predsudky búrajú.

„Sme presvedčení o tom, že len ak bude v spoločnosti viac úspešných a vzdelaných Rómov, môžeme efektívne bojovať proti predsudkom a extrémizmu,“ hovorí Barbora Kohútiková, správkyňa OZ Divé maky. „Aj preto sme sa tento rok rozhodli prísť s kontroverznou kampaňou, v ktorej s humorom poukazujeme na to, že agresívna komunita extrémistov nebude mať šancu na šírenie neznášanivosti, ak bude majoritná spoločnosť naklonená podpore a vzdelávaniu Rómov, ktorým sa aj vďaka podpore bude dariť,“ dodáva Kohútiková.

Príkladom toho, že to má zmysel, sú aj mladí ľudia v projekte Mladí rómski lídri, ktorý Divé maky realizujú niekoľko rokov. Ide o skupinu „detí“ z Divých makov – dnes úspešných študentov na stredných či vysokých školách, odhodlaných aktívne riešiť problémy rómskej komunity, ako aj inšpirovať a motivovať ďalšie rómske deti a mládež. Cieľom tohto unikátneho programu, ktorý vznikol z iniciatívy samotných detí z Divých makov, je vytvoriť skupinu mladých Rómov, ktorí sa stanú „novou rómskou generáciou“, vzorovými modelmi pre celú rómsku komunitu na Slovensku.

Daniel Bunda hovorí 5 jazykmi

Mladý 17-ročný chlapec z rómskej rodiny Daniel Bunda pochádza z Košíc a súčasťou Divých makov je jeden rok. Momentálne študuje na LEAF Academy - Medzinárodná internátna súkromná škola pre budúcich lídrov. Odmalička ho zaujímal svet okolo seba, pomáha a vymýšľa.

Rád sa učí a má chuť meniť okolie k lepšiemu. Hovorí piatimi cudzími jazykmi, okrem iného po japonsky. Sám si vymyslel spôsob, ako na svoj študijný pobyt v Japonsku vyzbierať peniaze – na internete urobil crowdfunding, kde s humorom žiadal ľudí, aby „poslali Romáka do Japonska“.

Keď mal Daniel 5 rokov, chcel byť terapeut či psychológ, neskôr to bol dizajnér a nakoniec programátor. „Keď som neskôr nastúpil do prvého ročníka základnej školy, začali ma zaujímať veci ako napríklad kreslenie, hudba, spev, matematika a prírodoveda. Pri mojej základnej škole bola ZUŠka, kde som bol na koncerte mojej kamarátky. Hneď po koncerte som si pozrel ich ponuky umení a zaujalo ma kreslenie, hranie na klavír a dráma. Povedal som o tom mamke, ale tá mi povedala, že na to nemáme peniaze, a že aj tak by som na to nechodil. No ja som sa nevzdával a zaujímal som sa o tieto veci pasívne,“ hovorí Daniel.

V súčasnosti na LEAF Academy pôsobí aj ako zástupca zábavy, má na starosti organizovanie všetkých akcií, ktoré sa konajú na internáte a stará sa o zábavu svojich spolužiakov spolu s rezidenčným výborom. Práca s ľuďmi ho napĺňa a veľmi ho bavia technológie. V budúcnosti chce študovať na svetovej univerzite, po nej sa vrátiť na Slovensko a zmeniť pohľad ľudí na Rómov, pretože ako sám tvrdí: „Ľuďom treba ukázať, že aj Róm môže byť úspešný“. Chcel by žiť v 10 krajinách sveta, pretože verí, že každá kultúra ho môže o niečo obohatiť a posunúť ďalej ako človeka.

Dominika Csizmárová doučuje spolužiakov

Osemnásťročná Dominika je študentkou bilingválnej sekcie evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici. Žije s mamou, ktorej sa dlhodobo nedarí nájsť si prácu a otcovi sa zo zahraničia nedarí prispievať na svoje deti. Dominika sa hrdo hlási k aktívnym a talentovaným mladým Rómom, ktorí chcú pomôcť celej komunite zmeniť život k lepšiemu.

„Divé maky pre mňa znamenajú veľa. Umožnili mi študovať na škole, na ktorej som chcela, čo si veľmi vážim, ale tiež si užívam vzťahy, ktoré sme si vybudovali. Pomáhajú mi rozvíjať sa nielen študijne ale aj osobnostne. S Divými makmi som prežila svoje tínedžerské obdobie, veľmi ma ovplyvnili a možno aj trochu okresali do človeka, ktorým som teraz,“ hovorí Dominika.

Na škole Dominika bez problémov zatienila všetkých ostatných spolužiakov. To, že škola ju nesmierne baví a vzdelanie považuje za veľmi dôležité, dokazujú jej výborné študijné výsledky. Jazyky sú jej srdcovka. Plynule hovorí po anglicky. Dokonca doučuje svojich spolužiakov.

„Sama sa snažím búrať predsudky, ale radšej ako slovami to robím skutkami, pretože tie podľa mňa môžu niekedy “hovoriť“ hlasnejšie. Na Slovensku je zaužívaný stereotyp, že Rómovia nič nevedia a ak aj niečo, tak je to iba hudba. Myslím si, že ja a nielen decká z Divých makov, sú dôkazom toho, že Rómovia vedia študovať na kvalitných stredných a vysokých školách a sú schopní dosiahnuť dobré výsledky. Mala som to šťastie, že som sa s otvorenou šikanou nikdy nestretla, ale to neznamená, že neexistuje. Jediné, čo sa mi však stáva je, buď v škole alebo v autobuse, vlastne kdekoľvek započujem negatívne veci o Rómoch,“ povedala Dominika.

Dominika túži predovšetkým spoznávať svet a neustále rozširovať svoje obzory, preto by sa rada zúčastnila zahraničného študijného pobytu. Tento rok ju ešte čaká ťažká skúška dospelosti – maturita a nie ľahké rozhodnutie o tom kam pôjde na vysokú školu. Rada by však skúsila štúdium práva v Edinburgu.

Dalibor Cibuľa je hudobný talent

Mladý len 15-ročný talent Dalibor pochádza z Klenovca a súčasťou Divých makov je jeden rok. Momentálne študuje na umeleckom konzervatóriu v Banskej Bystrici. Od svojich 10-tich rokov hrá na cimbal a dotiahol to až do Folklórneho súboru Vepor, s ktorým sa pravidelne zúčastňuje na miestnych festivaloch či oslavách v lete.

Zaujíma sa o vyučovanie, vo veľkej miere a často sa pýta na veci, ktorým nerozumie. Takisto je športovo nadaný a na telesnej výchove prejavuje záujem o sebarozvoj po telesnej stránke. Dalibor je veľmi komunikatívny, otvorený, vnímavý a počúva so záujmom. Nebojí sa rozprávať o sebe a je aj ambiciózny. Túži sa zdokonaľovať vo svojom talente a nevzdáva sa pri prvých prekážkach.

„Najviac zo všetkého by som chcel vyštudovať vysokú školu a raz sa stať profesionálnym hudobníkom. Darca by mi pomohol s finančnými nákladmi na konzervatórium, hlavne na cestu a internát. Byť súčasťou Divých makov je pre mňa veľkým prínosom a prostriedkom ako ďalej rásť,“ hovorí Dalibor.

Terezka Halgašová je všestranne nadaná

Terezka, malé usmievavé 9-ročné dievčatko býva so svojou mamou a otcom v Málinci. Svojim rodičom a aj učiteľom v škole a na krúžkoch robí veľkú radosť. Momentálne je v treťom ročníku na základnej škole v Málinci. Ona sama má na seba veľké nároky. Snaží sa v škole, aby mala bezchybné diktáty a samé jednotky. Učitelia oceňujú jej pozornosť na hodine.

Terezka je všestranne nadaná. Veľmi rada kreslí, hlavne prírodu a preto navštevuje aj výtvarný krúžok. Zaujíma sa tiež o prednes poézie a prózy. Tancuje a spieva denne, niekedy aj hneď ako sa ráno zobudí. Navštevuje folklórny súbor v rámci obce, ktorý sa volá Málinčok. Najradšej má ľudové tance a piesne, no chodí aj na krúžok brušných tancov. Hudba, tanec a spev - to je jej život.

„Podľa triednej učiteľky som vynikajúca študentka, skvelá v jazykoch a veľmi ma baví aj matematika. Súčasťou Divých Makov som sa chcela stať najmä preto, lebo chcem ďalej rozvíjať svoj talent, a potrebujem tiež financie na rôzne pomôcky do krúžkov. Mojim cieľom je pokračovať v tanci, zdokonaľovať sa a tancovať čoraz lepšie,“ hovorí Terezka.

Terezka plánuje úspešne dokončiť základnú školu a v štúdiu pokračovať na strednej škole. V živote chce niečo dokázať a najviac zo všetkého si praje, aby mohla v budúcnosti pomôcť svojim rodičom, ktorí by mohli byť na ňu hrdí a vrátiť im všetko, čo jej dávajú celý život.