Mečiarov privatizér Martinka ulovil sexi kosť: Svadba pár dní od zoznámenia, pikantné FOTO nevesty

Karol Martinka našiel do tretice svoju vyvolenú v susednom Rakúsku. Za manželku si vzal Rakúšanku a tiež podnikateľku Janu Klima, ktorá sa venuje life koučingu a mentálnym tréningom výlučne v Rakúsku so zameraním sa na zámožné klientky a podniká aj v oblasti nehnuteľností.

Cítim sa ako zlatokop

Martinkova čerstvá manželka je vo svojom obore u susedov veľmi úspešná. "Janka je natoľko úspešná žena, že ja sám sa pri nej cítim ako zlatokop," povedal Martinka. Okrem už spomínaných aktivít sa venuje aj špeciálnemu koníčku. "Spomenul by som ešte jej drahé hobby, ktorým je chov raritných druhov mačiek, ako sú Lykoi, Elf a perspektívne aj Caracal," uviedol podnikateľ.

Svadobný obrad sa konal presne o 14-tej na sviatok sv. Valentína vo Viedni. Svedkom ženícha bol viceprezident Izraelskej kultúrnej obce vo Viedni Dezoni Dawaraschwili. Neveste Janke na svadbe svedčila jej 22-ročná dcéra. Hostina sa konala v známom hoteli Sacher, na starosť si ju vzala podnikateľova novomanželka a poriadne ho tým prekvapila. Svadby sa zúčastnilo 22 hostí. "Pozvali sme len rodinu a najlepších priateľov. Bol to pre nás nezabudnuteľný deň," povedal.

Zásnúbili sa po troch dňoch

Úspešného podnikateľa Martinu často spájajú s politikmi z mečiarovej éry i so samotným Mečiarom. Jeho meno sa spája aj s privatizáciou Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany. "Mečiara som osobne nestretol od roku 1998 a iných slovenských, či zahraničných politikov sme nepozývali," konštatoval Martinka.

Svadba sa konala po krátkej známosti. S manželkou Jankou sa zoznámil 30. decembra 2017. "Zoznámila nás spoločná známa z Rakúska, ktorá ešte veľmi dobre poznala moju zosnulú manželku. Vedela, že každý z nás už hľadá len lásku, a tak sa rozhodla, že nás dá dokopy," povedal Martinka s tým, že šlo o rande na slepo vo Viedni. Po troch dňoch sa zasnúbili.

"Obom nám chýbala láska a keď sme ju spolu našli, nebolo na čo čakať. Verím, že do tretice mi to vyjde, pretože život je príliš krátky na to, aby mal človek prežiť čo i len deň bez lásky. Po tom všetkom, čo som v živote prežil, je pre mňa láska vždy na prvom mieste a som rád, že som ju po troch rokoch strádania opäť našiel,“ dodal šťastný podnikateľ, ktorý sa zaľúbil do 44-ročnej podnikateľky. Jej vek nechcel Martinka uviesť, čerstvá pani manželka si ho však uviedla na Instagrame.

Mečiarova blondínka

Martinka má za sebou ťažké obdobie. Pred rokmi sa obesila jeho prvá manželka Blažena Martinková, ktorá bola od roku 1996 poradkyňou Vladimíra Mečiara. Mnohí ju označovali ako poradkyňu pre všetko či Mečiarovu blondínku. Na život si siahla vo veku 44 rokov. V septembri 2001 sa obesila v sprche na šnúre od župana na psychiatrii, kde sa liečila. Martinka spolu so svojou Blaženou pôsobili na obchodnom oddelení československého veľvyslanectva vo Viedni.

Pred jej prvým pokusom o samovraždu napadla svojho vtedy deväťročného syna Filipa. Incident sa stal o piatej ráno 27. októbra 2000. Chcela ho zavraždiť 15 bodnými ranami. Deväťročného syna zachránil pred istou smrťou otec Karol, ktorý vyrazil dvere do izby, kde sa tragédia odohrávala. Martinková sa viackrát bodla do hrudného koša a potom utiekla na balkón, odkiaľ vyskočila z trojmetrovej výšky. Syn Filip mal vtedy kriticky poranené srdce, ktoré mu zlyhávalo. Nakoniec sa z toho dostal.

Blažena Martinková s manželom Karolom (vpravo)

Pred štyrmi rokmi sa vyrovnával s tragédiou - jeho syn Karol spáchal samovraždu vo svojich 35 rokoch. Bol úspešným podnikateľom v oblasti IT a softvéru. Obesil sa v novostavbe rodinného domu v Čiernej vode pri Bratislave, v ktorom býval s manželkou a deťmi. Údajne mal rodinné problémy. V rodine podnikateľa to však nebola jediná tragická udalosť.